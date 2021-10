Vous recherchez des actions EV ? N’achetez pas d’actions Tesla.

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le monde entier est au milieu de crise de la chaîne d’approvisionnement. Pour faire court, grâce à Covid-19 qui perturbe les chaînes d’approvisionnement mondiales, les entreprises ne peuvent pas trouver suffisamment de pièces – ou de personnes – pour répondre à la demande.

L’une des industries les plus durement touchées par cette situation est la auto secteur. En effet, pour fabriquer une nouvelle voiture, vous avez besoin de plusieurs puces semi-conductrices, et les puces semi-conductrices sont l’une des pièces confrontées à la plus grande pénurie d’approvisionnement à l’heure actuelle.

C’est pourquoi les prix des voitures d’occasion s’envolent ! Parce que les nouveaux constructeurs automobiles n’ont pas assez de pièces pour fabriquer autant de voitures neuves, de nombreux acheteurs affluent sur le marché des voitures d’occasion, faisant grimper les prix sur ce marché à des niveaux record.

C’est aussi pourquoi tous les constructeurs automobiles, de Ford à GM en passant par Volkswagen, voient leurs ventes de voitures neuves prendre un grand coup cette année.

Eh bien… c’est-à-dire… tous les constructeurs automobiles, à l’exception de Tesla (NASDAQ :TSLA).

Tesla vient de publier les chiffres du troisième trimestre la semaine dernière, et ils n’étaient rien de moins que stellaires. Vous parlez de records à tous les niveaux. Des livraisons record. Des revenus records. Des marges record. Et la croissance n’est pas petite : les livraisons ont augmenté de 73 % d’une année sur l’autre, les revenus ont augmenté de 57 % d’une année sur l’autre et les marges d’exploitation ont augmenté de 534 points de base d’une année sur l’autre.

En bref, Tesla le tue en ce moment, et tous les autres constructeurs automobiles sont en difficulté.

Cela souligne une réalité très importante sur le marché automobile : Les véhicules électriques prennent le relais. Pas l’année prochaine. Pas en 2025. À l’heure actuelle.

Le propre directeur financier de Tesla, Zachry Kirkhorn, l’a dit le mieux lors de la récente conférence téléphonique de la société :

« Il semble qu’il y ait juste un éveil assez profond de l’opportunité pour les véhicules électriques. »

Kirkhorn a tout à fait raison. Tout le monde veut un VE de nos jours. Mais ce n’est que la pointe de la lance. Car parallèlement à l’envolée de la demande de VE, les coûts des VE plongent, la gamme des VE s’allonge, leurs temps de recharge se raccourcissent, l’infrastructure de recharge des VE s’agrandit, les aides fiscales se multiplient, l’offre de VE explose…

Tout – et je veux dire tout – travaille en faveur de l’adoption des véhicules électriques ces jours-ci.

Les amis, l’écriture est sur le mur. Les véhicules électriques vont conquérir le marché automobile. Pas l’année prochaine. Pas en 2025. À partir de maintenant. Et d’ici 2040, nous prévoyons que 80 % de toutes les voitures neuves vendues seront électriques, ce qui implique Croissance du volume des véhicules électriques d’environ 2 000 % au cours des 20 prochaines années.

Avec un tel potentiel de croissance au cours des deux prochaines décennies, l’industrie des véhicules électriques offre aux investisseurs de multiples excellentes opportunités d’investissement à long terme.

Bien sûr, vous pouvez sortir et acheter des actions Tesla. C’est un choix évident. Mais, soyons honnêtes, à ce stade du jeu, les actions Tesla ne vous rapporteront pas d’énormes rendements.

C’est parce que l’action a déjà fait son chemin et que l’entreprise est déjà valorisée pour remodeler le marché automobile mondial, avec son énorme capitalisation boursière de 860 milliards de dollars.

Mais voici le truc…

Ce n’est pas un marché où tout le monde gagne.

Tesla ne sera pas le seul acteur majeur de l’industrie des véhicules électriques. La simple réalité ici est que nous vivons dans une société hétérogène – jusqu’à ce que le jour vienne où nous sommes tous parfaitement « d’accord » pour conduire la même voiture, il existera plusieurs constructeurs automobiles énormes et prospères dans le monde.

La question à un million de dollars est donc la suivante : qui va rejoindre Tesla en tant que futur titan de l’industrie des véhicules électriques ?

Pour répondre à cette question, tournons-nous vers notre service de recherche en investissement le plus exclusif, Investisseur à un stade précoce.

Pour les lecteurs qui ne connaissent pas, Investisseur à un stade précoce est notre conseil en investissement à petite capitalisation où nous nous concentrons sur l’investissement dans les entreprises les plus innovantes au monde et les technologies qui changent la donne… alors qu’elles en sont encore à leurs débuts… avant qu’elles ne montent en flèche de milliers de pour cent comme Tesla.

Très récemment, nous venons de lancer un tout nouveau portefeuille dans Early Stage Investor appelé le « 4 actions EV pour la liberté financière” – et dans ce portefeuille se trouvent les noms de 4 actions de véhicules électriques qui, selon nous, sont les mieux placées pour suivre les traces de Tesla, devenir les géants de la future industrie des véhicules électriques et finalement générer d’énormes profits pour les actionnaires.

La meilleure partie? Ces 4 actions sont minuscules et hors du radar de la plupart des investisseurs, donc entrer maintenant, c’est comme entrer sur Tesla en 2015… quand la plupart des gens n’avaient pas entendu parler du constructeur automobile, et avant que l’action ne fasse de ses premiers actionnaires des millionnaires. .

Ces actions pourraient faire de même.

Alors… qu’est-ce que tu attends ? Cliquez ici pour découvrir quelles actions pourraient être la prochaine Tesla et vous aider à atteindre la liberté financière.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.