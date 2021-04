Vous recherchez le prochain Dogecoin? Voici ce qu’il faut savoir sur Egod Crypto

Depuis Dogecoin (CCC:DOGE-USD) grimpant à 43 cents plus tôt ce mois-ci, la popularité des cryptos meme est à travers le toit. Dogecoin a engendré des dizaines d’autres pièces aux noms ridicules essayant d’attirer l’attention des investisseurs. Nous atteignons des sommets d’absurdité avec un nouveau concurrent de DOGE, qui tire son homonyme d’un tweet d’Elon Musk: Egod (CCC:EGOD-USD). La crypto Egod est également en train de générer de bons gains, grâce à son effort autoproclamé pour gagner la «bataille des mèmes».

Egod est le plus récent altcoin qui pousse les investisseurs à travers son absurdité. Le jeton, dont le logo est simplement un logo Doge inversé aux yeux brillants, tire son nom d’un moment Twitter d’Elon Musk:

Naturellement, lorsque le Tesla (NASDAQ:TSLA) meme seigneur parle, ses disciples répondent. Dans ce cas, un adepte de Musk très ambitieux a vu l’occasion d’entrer dans le jeu crypto en tant que concurrent Doge. Cela ne fait que devenir plus absurde à partir d’ici.

Doge épelé à l’envers est Egod – Elon Musk (@elonmusk) 6 mars 2021

Le compte Twitter d’Egod est apparu le #DogeDay, le 20 avril. Le compte compte un total de 60 abonnés et ne publie que des mèmes sur une bataille de Doge contre Egod. Le site Web de crypto Egod, une façade beaucoup plus épurée et légitime pour l’altcoin, contient les informations réelles. Selon le site, 420 millions de jetons EGOD ont été frappés et placés sur le Uniswap (CCC:UNI-USD) échange – naturellement, à 16h20 le 20 avril.

Egod Crypto éclate immédiatement après avoir frappé Uniswap

Pendant ses six jours d’existence, et malgré son manque total de sérieux par rapport aux gros frappeurs de l’industrie de la cryptographie, Egod a été des investisseurs époustouflants. Il s’est apprécié de plus de 10 000% depuis la cotation du 20 avril. Sa capitalisation boursière vient de dépasser 2 millions de dollars. Le site Web appelle le crypto Egod un jeton «purement spéculatif». En fait, il dit que ce n’est que pour le divertissement.

Cela n’empêche pas les taureaux. Egod a livré des gains énormes pour ceux qui participent à la blague très obscure. Pas mal du tout pour un mème.

Egod crypto se négocie actuellement à 8 cents.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.