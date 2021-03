Vous recherchez un prêt d’or? Découvrez les taux d’intérêt les moins chers proposés par les banques et les NBFC

Nous avons compilé une liste des taux d’intérêt sur les prêts or actuellement offerts par certaines des principales banques et sociétés financières non bancaires (NBFC) – y compris SBI, HDFC Bank, Punjab & Sind Bank, BoI, PNB et Muthoot Finance – en notre pays.

Si vous envisagez de contracter un prêt d’or à des fins non agricoles, vous voudrez peut-être finaliser votre décision dans quelques jours. En août de l’année dernière, la Reserve Bank of India avait annoncé d’augmenter le ratio prêt / valeur (LTV) maximum pour les prêts d’or de 75% à 90% pour aider les emprunteurs à obtenir un montant de prêt plus élevé sur le même montant d’or promis dans une offre. pour répondre aux besoins de financement des citoyens pendant la crise de Covid-19. Cet assouplissement, cependant, est valable jusqu’au 31 mars 2021, vous avez donc peu de temps à perdre si vous souhaitez profiter de l’installation.

Une grande disponibilité de l’or des ménages, des taux d’intérêt relativement plus bas que les prêts non garantis comme un prêt personnel, des décaissements rapides et sans tracas et une moindre dépendance à la cote de crédit de l’emprunteur font des prêts d’or l’une des facilités de financement les plus populaires dans notre pays. Selon BankBazaar, ces prêts pourraient nous aider à atteindre nos objectifs de vie critiques, mais aussi venir à notre secours en cas d’urgence financière.

Cela étant dit, avant de demander un prêt or, assurez-vous que le montant du prêt sanctionné serait suffisant pour répondre à vos besoins de financement, comparez vos options entre différents prêteurs pour trouver un accord avec les meilleures conditions de remboursement et ayez un plan de remboursement complet pour éviter des pénalités supplémentaires. et la perte potentielle d’un bien précieux.

Afin de vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons compilé une liste des taux d’intérêt sur les prêts or actuellement proposés par certaines des principales banques et sociétés financières non bancaires (NBFC) – y compris SBI, HDFC Bank, Punjab & Sind Bank, BoI , PNB et Muthoot Finance – dans notre pays. Nous avons également fourni des IME indicatifs pour les prêts d’or de Rs 5 lakh pris pour une durée de 3 ans par chacun des prêteurs mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Notez que nous n’avons pris en compte que les taux d’intérêt sur les prêts or annoncés les plus bas pour chacun des prêteurs, nous n’avons pas inclus les frais de traitement ou tout autre frais pour le calcul de l’IME, et les taux applicables peuvent être différents en fonction du montant de votre prêt, du ratio LTV. , la durée du prêt ou toute autre condition du prêteur choisi.

Taux d’intérêt et IME indicatifs pour les prêts d’or de Rs 5 lakh avec des tenures de 3 ans

Avertissement: Les taux d’intérêt sur les prêts d’or pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) et certaines NBFC ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site Web ne sont pas prises en compte. Données collectées sur le site Web de la banque respective au 23 mars 2021. Le taux le plus bas proposé par les banques / NBFC a été pris en compte dans le tableau. L’IME est calculé sur la base des taux d’intérêt mentionnés dans le tableau des prêts de Rs 5 lakh d’une durée de 3 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). * TRI pour le trimestre d’octobre à décembre 2020. Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

