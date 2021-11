Vous recherchez une exposition aux actions de grande et moyenne capitalisation ? Envisagez un fonds indiciel

Un fonds indiciel géré passivement vise à générer des rendements conformes à ceux offerts en répliquant le module indiciel, le cas échéant, en achetant des actions constitutives dans la même proportion de l’indice, en allouant un montant d’argent égal.

Investir dans des actions pour créer de la richesse à long terme est une proposition bien acceptée. Pour cela, les fonds communs de placement sont un choix privilégié. Mais la pléthore de systèmes de fonds communs de placement rend difficile pour de nombreux investisseurs de faire un choix d’investissement. Spécialement pour ceux qui n’ont pas de conseiller ou de distributeur à leurs côtés.

La plupart des investisseurs sont à l’aise de détenir des actions de grandes et moyennes entreprises. Pour eux, les fonds d’actions à grande capitalisation, les fonds d’actions à capitalisation flexible et les fonds d’actions à moyenne capitalisation deviennent des choix naturels. Mais même ces choix impliquent quelques défis, tels que la sélection de programmes individuels, leur suivi et leur examen, et le rééquilibrage entre les allocations à grande et à moyenne capitalisation de temps à autre. En raison de ces défis, les investisseurs recherchent généralement des avenues d’investissement faciles à mettre en œuvre.

Un fonds indiciel géré passivement vise à générer des rendements conformes à ceux offerts en répliquant le module indiciel, le cas échéant, en achetant des actions constitutives dans la même proportion de l’indice, en allouant un montant d’argent égal. Avec cela, les investisseurs obtiennent un mélange parfait d’exposition aux actions.

Un indice assez diversifié offre une exposition aux entreprises réparties dans tous les secteurs – finance, informatique, consommation, produits chimiques et services de santé, entre autres. Cette approche consistant à allouer des sommes d’argent égales profite aux investisseurs. Les investisseurs sont exposés à la fois à des entreprises établies et à des entreprises en croissance. Le rééquilibrage en temps opportun de ces fonds permet de réaliser des bénéfices en particulier la capitalisation boursière des actions lorsqu’elle surperforme l’autre. Comme il s’agit d’un indice construit sur une capitalisation boursière flottante des actions, il alloue davantage aux gagnants et réduit l’exposition aux moins performants, ce qui le maintient en avance sur d’autres styles d’investissement à long terme.

Les indices diversifiés n’ont pas de ratio d’allocation spécifique entre la capitalisation boursière des actions. Un fonds offrant une exposition à l’ensemble du marché représente une stratégie d’intelligence collective du marché. Cette stratégie offre généralement des rendements supérieurs à la moyenne par rapport aux fonds du groupe de référence. Une allocation égale et un rééquilibrage automatique chaque trimestre ont permis à ces fonds indiciels de bien se comporter par rapport à la plupart des fonds à capitalisation flexible et à grande et moyenne capitalisation sur trois, cinq et 10 ans.

L’examen et le suivi des investissements dans un fonds indiciel sont relativement faciles par rapport au suivi des investissements dans des fonds gérés activement. De tels programmes peuvent être considérés comme complémentaires aux investissements existants dans des programmes d’actions à gestion active. Les économies dues à la baisse des coûts s’ajoutent également aux retours sur des périodes plus longues.

Un fonds indiciel soigneusement choisi devrait être un choix approprié pour les nouveaux investisseurs qui souhaitent commencer leur parcours d’investissement, car ces investisseurs font trop d’efforts pour sélectionner des programmes et répartir l’argent entre eux. Au lieu de cela, ils peuvent démarrer un SIP et obtenir une exposition à une classe d’actifs en actions en faisant le moins d’efforts. Même les investisseurs qui n’ont pas accès aux conseillers et aux distributeurs et ceux qui prennent leurs propres décisions d’investissement peuvent envisager d’investir dans un bon fonds indiciel dans un souci de simplicité dans leur portefeuille.

