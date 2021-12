« Vous récoltez ce que vous semez »: l’empannage d’Amarinder Singh contre Harish Rawat qui a fait cracher publiquement avec le Congrès

Harish Rawat a allégué mercredi la non-coopération de son organisation et a noté qu’il sentait parfois qu’il était temps pour lui de se reposer.

Quelques heures seulement après que le haut responsable du Congrès, Harish Rawat, ait provoqué une agitation dans les cercles politiques alléguant la non-coopération de la direction de son parti, son ancien collègue Amarinder Singh, qui a démissionné du Congrès en septembre, lui a lancé un vieux proverbe en disant « vous récoltez ce que tu sèmes ».

« Vous récoltez ce que vous semez! Tout le meilleur pour vos futurs efforts (s’il y en a) @harishrawatcmuk ji », a déclaré Singh dans un tweet mercredi soir.

Singh a fait face à une sortie sans cérémonie en tant que ministre en chef du Pendjab en septembre au milieu d’une amère lutte de pouvoir avec le chef du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu. Rawat était à l’époque le responsable des affaires du Pendjab du Congrès et s’est vu confier la responsabilité de résoudre la crise dans l’État, ce qui a finalement conduit à la nomination de Charanjit Singh Channi au poste de ministre en chef.

Dans sa lettre de démission à la présidente du Congrès Sonia Gandhi en novembre, Singh avait critiqué Rawat et l’avait surnommé « l’individu le plus douteux ».

Rawat, qui est le chef de campagne du Congrès dans l’Uttarakhand, lié aux élections, a allégué mercredi la non-coopération de son organisation et notant qu’il avait parfois l’impression qu’il était temps pour lui de se reposer.

Dans un tweet en hindi, il a déclaré : « N’est-il pas étrange que la structure organisationnelle dans la plupart des endroits, au lieu de tendre une main secourable, se tienne avec la tête détournée ou joue un rôle négatif à un moment où je dois nager à travers l’océan des élections.

« Les pouvoirs en place y ont laissé des crocodiles. Les gens sur les ordres desquels je dois nager, leurs candidats m’attachent les mains et les pieds », a-t-il déclaré.

« Je suis envahi par les pensées. Une voix de l’intérieur me dit parfois que ça suffit Harish Rawat, tu as nagé longtemps. Il est temps de se reposer », a déclaré l’ancien ministre en chef de l’Uttarakhand. « Je suis dans un dilemme. La nouvelle année peut me montrer la voie », a-t-il ajouté.

