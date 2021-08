in

L’ancien eurodéputé belge et l’actuel eurodéputé, un archi-critique du Brexit, a fait sensation plus tôt cette semaine avec sa suggestion bizarre que l’Union européenne était en train de “gagner” les Jeux olympiques de Tokyo – tout en suggérant qu’à l’avenir, les membres de l’UE devraient rivaliser avec un Drapeau de l’UE sur leurs tenues. Pour preuve, M. Verhofstadt, représentant du Parlement européen pour le Brexit, a souligné qu’au 5 août, le nombre total de médailles d’or remportées par les membres de l’UE27 dépassait la somme combinée des médailles remportées par la Chine et les États-Unis.

Cependant, à ce jour, le total de la Grande-Bretagne s’élève à 20 médailles d’or, quatrième derrière la Chine (38), les États-Unis (34) et le Japon (26).

Les deux nations les plus puissantes de l’UE, l’Allemagne et la France, sont à la traîne, la première, dirigée par la chancelière Angela Merkel, à la 7e place, avec dix médailles d’or, et la France, dirigée par Emmanuel Macron, à la 10e, avec sept médailles.

Quant à la propre Belgique de M. Verhofstadt, ils ont actuellement trois médailles d’or olympiques et sont 28e au tableau des médailles.

Et dans un développement dont certains pourraient conclure qu’il est lié au Brexit, étant donné l’accord commercial signé entre Londres et Canberra plus tôt cette année, le total actuel de 17 médailles d’or de l’Australie est égal à celui de l’Allemagne et de la France additionnés.

La population australienne – 25 millions d’habitants – représente environ un sixième de celle de la France plus l’Allemagne.

David Jones, député conservateur de Clwyd West et vice-président du Groupe de recherche européen (ERG), a suggéré que M. Verhofstadt pourrait être secrètement satisfait.

Pendant ce temps, l’équipe d’Allemagne est sous le choc après que l’entraîneur de pentathlon moderne Kim Raisner a été renvoyé chez lui pour avoir frappé un cheval qui avait refusé de sauter une clôture lors de l’épreuve de saut d’obstacles.

Parlant des commentaires originaux de M. Verhofstadt, en particulier son point sur les drapeaux, Adrian Hill, un ancien diplomate britannique et fervent critique de l’Union européenne, a déclaré à Express.co.uk : « Je suis sûr que les membres allemands, français et italiens du CIO le long avec tous les autres des pays de l’UE étaient très embarrassés.

« Même si leurs politiciens sont ignorants, la plupart des personnes intéressées par les Jeux savent que le CIO – Comité International Olympique – est composé de membres représentant leurs pays.

« C’est la façon démocratique de faire les choses.

Express.co.uk a contacté M. Verhofstadt pour commentaires.