« Vous rendez-vous compte que Neymar, Messi et Mbappé joueront ensemble en Ligue 1 ? Cela semble incroyable “

09.08.2021 à 16:34 CEST

L’avenir de Leo Messi est aujourd’hui le sujet du moment. Depuis la France, il est pratiquement acquis que l’Argentin jouera pour le PSG la saison prochaine aux côtés de Neymar et Mbappé. Ludovic Giuly, ancien joueur de Barcelone et de l’équipe parisienne, a tenu à montrer son enthousiasme pour l’éventuelle arrivée de la star à Paris dans un communiqué au ‘Le Parisien’.

« Nous avions déjà deux des quatre meilleurs joueurs du monde, maintenant nous avons le troisième. Vous rendez-vous compte que Neymar, Messi et Mbappé joueront ensemble en Ligue 1 ? Ça a l’air génial“. Celui qui a autrefois partagé un vestiaire avec l’Argentin suppose que Leo finira par atterrir à Paris et que Mbappé ne mettra pas le cap sur Madrid, comme on le dit depuis que le PSG s’est montré intéressé par l’embauche de l’Argentin.

Giuly a également tenu à souligner l’influence que Messi aura dans le championnat de France et dans toute la France, notant que cela signifiera un avant et un après pour les fans et pour la Ligue 1. « La Ligue 1 avait besoin de tellement de lumière. Elle ne se reflétera pas seulement. à Paris, mais dans toute la France. Tout le monde ne parlera que de lui, tout le monde ira au stade pour le voir. Cela fera beaucoup de bien à notre championnat& rdquor ;.