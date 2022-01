« Vous rendez-vous compte que vous venez de décrire un coup ? »

Peter Navarro est en train de courir – sachant que les faits sont connus et essayant d’établir un récit qui n’a absolument aucun sens. La partie la plus importante de son récit est qu’ils avaient un plan pour le 6 janvier, cela fonctionnait parfaitement, mais cela dépendait de manifestants pacifiques et calmes à l’extérieur, et c’est l’émeute qui a empêché le plan de fonctionner.

Encore une fois, nous dirons en toute honnêteté, sur ce site, nous ne sommes pas des génies, mais nous lisons des trucs de personnes qui le sont et sont capables de mettre deux et deux ensemble. Navarro décrit un plan sur lequel nous avons littéralement écrit pour la première fois en août 2020, c’était aussi évident. Ils auraient un plan pour crier truqué, plaider l’enfer, créer le chaos et obtenir l’élection à la Chambre des représentants, où c’est un État, une voix, et Trump gagnerait, 27-23, à nouveau un gouvernement minoritaire .

Peter Navarro est passé à la télévision ces deux ou trois derniers jours décrivant ce plan exact pour le 6 janvier et il le fait « tout d’un coup », ce qui signifie qu’un an plus tard, alors que des preuves sont publiées et que le comité devient sérieux, il se présente, pas le semaine après l’échec de la tentative.

Dans le clip, vous verrez Navarro dire que le but était d’obtenir l’ensemble du processus à la télévision et d’obtenir des objections aux votes (qui le sont), mais le vice-président est uniquement autorisé à déterminer si les votes du collège électoral qu’il ouvre proviennent de la Sec. de l’État, pas si l’État l’a fait correctement. C’est comme ouvrir l’enveloppe aux Oscars, sauf que tout le monde sait qui a gagné). Navarro dit que le plan nécessitait des objections, des retards, l’attention de la télévision et des pressions sur Mike Pence. Puis il dit qu’il fallait aussi la paix et le calme.

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Il doit penser que nous sommes aussi stupides que des matchs mouillés. Le plan qu’il décrit nécessite presque une foule roulant à travers le Capitole, retardant les choses, attirant l’attention de la télévision et faisant pression sur Mike Pence (le pendre Mike Pence doit être une coïncidence). Navarro savait ce que Pence allait faire. PENSEZ AU NOM QU’ILS ONT DONNÉ AU PLAN : « GREEN BAY SWEEP ».

Un Green Bay Sweep est un match de football où chaque bloqueur disponible pousse les gens à l’écart afin que quelqu’un fasse passer le ballon jusqu’à la zone d’en-but. L’explication la plus logique du nom est qu’ils allaient suivre la foule pour faire passer le ballon (les enveloppes et la procédure) autour de la Constitution (la défense) et jusqu’à la endzone, un vote à la Chambre.

Quoi qu’il en soit, même sans aborder le fait que Navarro essaie maintenant de convaincre le pays que leur plan exigeait la paix et le calme (quand tout le monde avec un cerveau peut dire qu’il fallait une insurrection et c’est vraiment bizarre que Navarro nous dise maintenant le plan, mais en soulignant paix et calme au besoin), Ari Melber a laissé Navarro exposer son plan et a ensuite dit :

« Vous rendez-vous compte que vous décrivez un coup d’État ? »

Peu importe que nous soyons le 4 janvier. Ari vient de livrer la ligne de l’année à la télévision.

« Vous rendez-vous compte que vous décrivez un coup d’État ? » pic.twitter.com/Sl8ANp9SoF – Acyn (@Acyn) 5 janvier 2022

****

[email protected] et Substack : Prédictions pour 2022