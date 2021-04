Vous réservez 3: 6 façons dont vous m’aimez pourraient prendre en compte la saison 3

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La série You de Netflix a été un succès majeur depuis qu’elle est devenue disponible sur le service de streaming en 2018. Vous suivez Joe Goldberg (Penn Badgley) alors qu’il se retrouve à tomber amoureux de différentes femmes et des conséquences mortelles que cela crée. En 2020, Netflix a annoncé que vous reviendriez pour une troisième saison. Le tournage de la saison 3 de You a commencé en novembre 2020. Bien qu’il s’agisse généralement d’une série d’automne, nous ne nous attendons donc pas à vous voir la saison 3 sur Netflix avant plus tard en 2021. Heureusement pour les fans de Joe Goldberg and You, la série de livres a un nouvel ajout: Tu m’aimes par Caroline Kepnes.

En 2019, Kepnes a révélé que Joe Goldberg serait de retour pour au moins deux autres livres. You Love Me de Caroline Kepnes est sorti en avril 2021. Malgré la sortie officielle de You Love Me après le début du tournage de You Season 3, le livre avait des copies avancées pour lecteurs flottant sur Internet avant de commencer le tournage de la saison 3.