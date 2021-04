Vous reste 340 euros? Soyez comme le créateur de Twitter et achetez cette montre

La semaine dernière, la déclaration a été faite par appel vidéo de Jack Dorsey, fondateur de Twitter, avec le Congrès nord-américain. La raison, pour connaître l’implication des réseaux sociaux dans les fausses nouvelles ou les fausses nouvelles lors de la dernière campagne électorale dans ce pays. Mais Jack a témoigné de chez lui et était très intéressé à montrer aux membres du Congrès eux-mêmes son artefact. Il s’agit d’un montre de crypto-monnaie et que vous pouvez acheter ici.

Comment est l’horloge?

Avec un design très simple et une taille assez discrète, cette montre se connecte à internet et affiche les prix des principales en temps réel. les crypto-monnaies qui fonctionnent sur le réseau blockchain. De Bitcoin à Ether en passant par Litecoin. Il existe aujourd’hui plus de 2000 crypto-monnaies, en plus de celles qui sont en train d’être forgées et qui ne sont pas encore sorties.

La montre est au prix de 399 euros, un peu moins de 340 euros, et montre non seulement le prix en temps réel de ces devises, mais donne également l’heure. Dans tous les cas, c’est aussi un objet de décoration, puisque le prix des crypto-monnaies il peut être consulté gratuitement sur internet.

Annonce de BLOCKCLOCK mini, notre deuxième œuvre d’art Bitcoin, utilisant désormais les chiffres Eink🤓 Suivez le prix #bitcoin, voyez les blocs au fur et à mesure de leur publication et connectez les Opendimes pour afficher le solde, la valeur fiduciaire et déposer le QR. Dimensions 30 × 10 cm / 12×4 pouces Réservez maintenant! https://t.co/8gpFXHeOGc pic.twitter.com/78NFupyhFb – BLOCKCLOCK (@theBLOCKCLOCK) 6 mai 2020

Dorsey, fan déclarée des crypto-monnaies

L’intérêt de Jack Dorsey pour les crypto-monnaies n’est pas nouveau, puisqu’il a investi dans ce type de monnaie et qu’il a récemment vendu le premier tweet de l’histoire, son travail, pour un prix de 3 millions de dollars. Pour cela, il a utilisé le réseau Ethereum, spécialiste du développement de contrats intelligents ou contrats intelligents.

Actuellement, le Bitcoin atteint un prix très élevé, autour de 56 000 dollars l’unité, environ 47 000 euros, et le reste des devises évolue dans son ombre. Bitcoin a été créé en 2008 par une personne ou un groupe de personnes qui utilisent ce pseudonyme, appelé Satoshi Nakamoto. Depuis lors, Bitcoin a subi une multitude de fluctuations de son prix. Cette monnaie et le reste des devises virtuelles ne sont pas soumises à l’inflation. Cependant, ils ont une volatilité extrême, changeant leur prix très rapidement.

Si votre désir est d’être conscient de ce que coûtent ces pièces, vous pouvez faire comme Dorsey. Mais payer plus de 300 euros pour un instrument de ces caractéristiques semble plus un caprice pour ceux qui ont de l’argent à revendre. Et il ne fait aucun doute que Dorsey est, en fait, sa fortune est estimée à 5 milliards de dollars.