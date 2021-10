Vous s [SPOILER] Parle de la fin prématurée de la saison 3

À quoi ressemblera la saison quatre de You sans amour?

Avertissement: Ne lisez pas plus loin si vous n’avez pas terminé la saison trois. Buuuuut, comme Joe Goldberg-moins-Quinn (Penn badge) traque son âme soeur à Paris, on se demande ce qui aurait pu être si Love (Victoria Pedretti) y conquis. La propriétaire de la boulangerie et la nouvelle maman en deuil voulaient juste une tarte fraîche à Madre Linda, mais ses problèmes de contrôle des impulsions – plus, vous savez, ces quelques tentatives de meurtre – ont rendu inévitable que Joe continue sans l’amour de sa vie.

Vous s Victoria Pedretti fait ses adieux en exclusivité à Love dans une interview émouvante avec E! News le 22 octobre. « J’ai parlé d’obsession, de la façon dont elle est en quelque sorte obsédée par les autres et désire être obsédée, et [she] s’occupe en quelque sorte des autres et ne s’occupe pas vraiment d’elle-même, « Pedretti a partagé son caractère. » Elle s’engouffre dans les autres et engloutit les autres, comme son enfant. «

Pour Pedretti, la passion ardente de Love incarne la fréquence à laquelle nous ne remarquons pas ou ne traitons pas le burn-out. Bien sûr, il a fallu regarder Love littéralement brûler vif dans sa propre cuisine pour faire passer le message.