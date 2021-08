Vous saison 3 : tout ce qu’on sait

Votre saison 3 a terminé le tournage en avril 2021, et Netflix a confirmé qu’une date de sortie est fixée pour les trois derniers mois de cette année pour le retour du drame sombre et sinueux. Basé sur les livres de Caroline Kepnes, You se concentre sur l’obsessionnel Joe Goldberg (Penn Badgley), et sur Netflix, il est devenu un succès monstre, après avoir commencé sur Lifetime aux États-Unis.

Bien que nous ne connaissions pas encore la date de sortie précise de la saison 3 de You, il y a déjà beaucoup de choses à dire – ci-dessous, nous résumerons tout ce que nous savons sur le retour de la série jusqu’à présent. Cela inclut la fin de la saison 2, les nouveaux membres de la distribution qui arrivent dans la saison 3 et la suite de l’histoire.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent, mais méfiez-vous des spoilers pour

Date de sortie: Netflix a réduit la date de sortie de la saison 3 de You au quatrième trimestre de 2021, ce qui signifie un certain temps entre octobre et décembre. On imagine qu’on n’a pas longtemps à attendre

Jeter: Penn Badgley et Victoria Pedretti reviendront dans cette nouvelle saison, et 12 autres membres de la distribution les rejoindront, dont Scott Speedman, Saffron Burrows et Travis Van Winkle. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur ces personnages.

Y aura-t-il d’autres saisons ? Le producteur exécutif Sera Gamble a évoqué la perspective de “plusieurs” saisons supplémentaires, ce qui nous porte à croire que celle-ci ne sera pas la dernière.

Netflix a officiellement confirmé que la saison 3 de You sortira au second semestre 2021 dans une lettre aux investisseurs. C’est un soulagement pour les fans qui attendent de voir comment la descente de Joe se poursuit. Dans une conversation de suivi capturée par Deadline, Netflix a réduit la date de sortie officielle au dernier trimestre de 2021 – donc entre octobre et fin décembre.

La saison 3 a repris le tournage en novembre 2020 et a officiellement terminé le tournage le 24 avril 2021, selon le compte Twitter officiel de l’émission :

ne vous inquiétez pas, nous avons des yeux sur Joe en tout temps. joyeux wrap S3 🧢 pic.twitter.com/IriRlToUc224 avril 2021

Cela signifie que la série ne devrait avoir aucun problème à atteindre sa date de sortie fin 2021.

Bien que nous n’ayons pas encore beaucoup entendu parler de l’histoire de You saison 3, nous savons que Caroline Kepnes, l’auteur des romans dont la série est inspirée, a terminé le troisième livre de la série. You Love Me a été publié en avril 2021, poursuivant l’histoire.

Vous saison 3 casting

Casting de la saison 3 : 13 nouveaux personnages ont été ajoutés

En novembre 2020, nous avons reçu un grand nombre de nouvelles annonces de casting pour la saison 3 de You (voir tous les antécédents de leurs personnages sur Variety). Voici le casting principal, y compris les 13 nouveaux noms, les nouveaux membres de la distribution qu’ils rejoindront et les visages de retour :

Penn Badgely : JoeVictoria Pedretti : AmourScott Speedman : MatthieuTravis Van Winkle : CarySubvention Shalita : SherryTerriers de safran : DottieDylan Arnold : ThéoTati Gabrielle : MarienneMichaela McManus : NathalieShannon Chan-Kent : KikiBen Mehl : DanteChris O’Shea : AndréChristophe Sean : BrandonBryan Safi : JacksonMackenzie Astin : GilAyelet Zürer : Dr ChandraJack Fisher : Le jeune Joe GoldbergMauricio Lara : Ami du jeune Joe

En 2020, nous avons eu la confirmation de deux membres de la distribution (évidents) de retour: Badgley reviendra en tant que Joe et Victoria Pedretti en tant que Love. La présence continue de Love dans la vie de Joe était une chose à peu près sûre compte tenu de la fin de la saison 2, avec le couple dans une union assez contre nature (plus de détails sur ce que signifie cette tournure pour la saison 3 ci-dessous). Espérons que nous verrons également le retour de la distribution élargie de la famille et des amis de Quinn de la saison 2.

Nous aurons également un nouveau visage sous la forme de Scott Speedman (Animal Kingdom, Underworld. Selon Deadline, “Speedman incarnera Matthew, un PDG à succès, un mari et un père peu communicatif. Il est réservé, parfois mystérieux, et a une tendance à se retirer, ce qui masque un profond puits d’émotion en dessous.”

Speedman rejoint les autres nouveaux membres de la distribution : Travis Van Winkle et Shalita Grant. Grant doit jouer Sherry, une méchante fille qui se sent menacée par Love, qui se présente comme une « Momfluencer » amicale. Van Winkle sera Cary, un « maître de l’auto-optimisation » riche et charmant. Avec Cary et Matthew dans les parages, Joe a encore plus de concurrence dans le département de licence éligible.

Vous l’histoire de la saison 3

Vous l’histoire de la saison 3: à quoi s’attendre l’année prochaine

La saison 2 de You a considérablement intensifié le mélodrame, s’écartant des livres avec une révélation de personnage assez choquante. Lorsque Love est obligé de confronter la vraie nature de Joe par sa première victime, Candace, elle prend la nouvelle d’une manière que peu de gens ont vu venir – en poignardant Candace dans la gorge.

Ce fut un moment époustouflant, révélant que Love est aussi obsessionnel et enclin au meurtre que Joe l’est. S’adressant à Entertainment Tonight, Badgley donne un aperçu de la politique de genre que l’émission explore à travers le rejet par Joe des tendances les plus sombres de son partenaire.

“… c’est comme, ‘OK ouais, théoriquement, ce sont les mêmes – mais ensuite il la nie, ce qui évoque à nouveau les archétypes de l’homme et de la femme et l’oppression des femmes, l’inégalité des hommes et des femmes”, dit Badgley . Il poursuit en faisant allusion à un examen plus approfondi de Love dans la saison trois, notant qu’elle: “… elle ne semble pas être le même genre de personne, elle ne semble pas être le même genre de prédateur.”

Ce n’est pas seulement Love que la saison trois prévoit d’interroger plus en profondeur. La showrunner Sera Gamble prévoit également un avenir encore plus sombre pour Joe. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Gamble a expliqué que la fin de la saison 2 n’indique pas de bonnes choses pour notre protagoniste.

(Crédit image : Tyler Golden/Netflix)

À la suite des révélations de meurtre de Love, elle surprend également Joe avec la nouvelle qu’elle porte maintenant son enfant, assurant son avenir avec lui (pour l’instant). Nous voyons les deux déménager en banlieue (avec la mère de Love en remorque) et c’est ici que Joe espionne son nouveau voisin à travers la clôture – un nouveau sujet possible de sa nature obsessionnelle.

“Je pense que pour moi, la chose la plus importante à propos de cette dernière scène est juste que c’est la confirmation que Joe est toujours Joe”, dit Gamble, “d’une manière qui ne va pas être géniale pour Joe.” Ce qui motive Joe, et ce que cela nous fait ressentir à propos de ses actions, était clairement la vision de Gamble pour la saison deux, qui a vu une plongée approfondie dans les enfances traumatisantes de Joe et de Love. Même si leurs histoires sont assez différentes, nous apprenons que les deux protagonistes ont subi des abus physiques et émotionnels ainsi que des actes de violence à un très jeune âge.

La finale a été conçue pour mettre en place “un monde beaucoup plus suburbain et insulaire où Joe serait un poisson complet hors de l’eau”. La façon dont Joe gère la paternité sera un élément intéressant de la saison prochaine – les deux dernières saisons ont montré qu’il est particulièrement protecteur envers les enfants de sa vie.

Badgley a déclaré à TVLine que Joe et Love ne sont “pas des âmes sœurs. Il a peur d’elle à la fin. Fondamentalement, c’est configuré pour la saison 3 d’une manière où ils seraient l’ennemi juré l’un de l’autre.” C’est beaucoup de matériel potentiel à explorer pour la saison 3 de You.

Vous saison 3 : combien de saisons aura-t-elle ?

Vous pourriez courir encore plus de saisons sur Netflix

L’histoire de Joe ne sera pas nécessairement complète avec la saison 3 de You non plus. “Je n’ai pas du tout peur de dire que nous pourrions certainement suivre Joe pendant plusieurs saisons supplémentaires”, a déclaré Gamble à THR. Ne vous inquiétez pas non plus que les écrivains manquent de moyens pour tester leurs protagonistes. “Parce que nous croyons au monde que Caroline nous a donné et nous croyons en ces personnages, nous savons juste qu’ils continueront à trouver de la merde vraiment foutue dans laquelle entrer.”

Vous est un spectacle unique en son genre

Le succès coupable de Netflix mérite son statut de l’une des plus grandes émissions de la plate-forme. L’auteur Carlone Kepnes travaillant déjà sur le quatrième livre de sa série You, cela devrait signifier que les producteurs ont suffisamment de sources à mâcher pendant un certain temps encore.

Vous vous sentez comme une série fraîche, sexy et étrangement dangereuse – c’est comme un étrange mélange de feuilleton et d’Hannibal, mélangeant des vibrations de thriller noir avec des rebondissements ridicules pour quelque chose d’extrêmement regardable. Bien que sur le papier, cela semble un peu trop problématique pour fonctionner, Gamble a trouvé le bon équilibre entre l’obscurité et la caractérisation profonde pour y parvenir. Nous ne pouvons pas attendre plus.

Apportez-vous la saison 3.