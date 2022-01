Vous saurez maintenant plus clairement quel type de notifications vous recevez de WhatsApp | La technologie

Maintenant, vous saurez quand quelqu’un vous mentionne ou vous répond directement dans un groupe WhatsApp simplement en regardant la notification qui arrive sur votre téléphone.

En plus de recevoir des notifications de chat individuelles de nos contacts sur WhatsApp, ils nous mentionnent ou nous répondent également directement dans un groupe, ce qui n’est pas très clair lors de la réception de ces notifications sur leur mobile.

Jusqu’à présent, lorsque vous receviez une notification de WhatsApp via iOS ou Android, nous devions savoir exactement s’il s’agissait d’un message normal, d’une réponse ou d’une mention.

Eh bien, comme l’anticipe wabetainfo, la dernière version bêta pour iOS 2.22.1.71 est beaucoup plus claire sur le type de notifications que nous allons recevoir sur notre iPhone, une fonctionnalité qui viendrait également à Android.

Une fois cette fonctionnalité dans la version stable, lorsque nous recevons une mention ou une réponse directe à l’un des messages dans certaines discussions de groupe dans lesquelles nous nous trouvons, La notification qui nous entre au téléphone nous sera clairement indiquée.

De cette façon, si quelqu’un, par exemple, nous mentionne dans un chat de groupe auquel nous appartenons, la notification qui entre dans notre mobile indiquera clairement qu’il s’agit d’une réponse ou d’une mention.

Il convient de préciser qu’il s’agit d’une fonctionnalité uniquement destinée aux discussions de groupe et qu’il semble que nous ne la verrons pas dans les discussions individuelles. Dans tous les cas, dans les chats individuels, le type de notifications de messages que nous recevons est beaucoup plus clair.

Quoi qu’il en soit, une fois cette fonctionnalité disponible sur iOS, et probablement aussi sur Android, il sera plus clair de consulter ou non ce message qui nous est parvenu d’un groupe WhatsApp.