Vous savez que vous ne m’aimez pas: les critiques de redémarrage de Gossip Girl de HBO Max sont disponibles et elles sont brutales

Les critiques semblent convenir que bien qu’il y ait des problèmes évidents avec le redémarrage de Gossip Girl de HBO Max, l’inclusion de plus de diversité raciale et de personnages LBGTQ parmi sa distribution principale était une correction nécessaire. De plus, l’aspect exaucement des souhaits de regarder des adolescents sans budget et la mode haut de gamme constitue toujours un drame et un divertissement de haut niveau. Ce sur quoi les critiques ne sont pas d’accord, cependant, c’est si les défauts apparemment fondamentaux de Gossip Girl en termes de manque de direction et de développement du personnage éclipsent les points positifs. Gossip Girl est maintenant en streaming sur HBO Max, avec de nouveaux épisodes tous les jeudis.

La bonne nouvelle? Comme un designer vintage, certains spectacles s’améliorent avec le temps. Que vous décidiez ou non de sauter celui-ci, assurez-vous de consulter notre programme télévisé d’été 2021 pour trouver d’autres émissions à regarder.