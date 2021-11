Vous savez quoi? Le redémarrage de GamesMaster est un délice inattendu

Image : E4

« Je ne suis pas le seul à tenter de détruire les souvenirs nostalgiques des hommes d’âge moyen », lance Robert « Rab » Florence en présentant l’équipe de présentation qui prépare le redémarrage de GamesMaster d’E4. C’est la première de nombreuses lignes de l’Écossais qui soulèvera un sourire ironique au cours des 45 minutes suivantes, mais cela fait allusion à l’énorme difficulté de cette nouvelle entreprise; le GamesMaster original, hébergé par le légendaire Dominik Diamond, était aussi proche que possible d’être une expérience semi-religieuse pour de nombreux joueurs dans la mi-trentaine, il est donc facile de voir pourquoi Florence a des raisons de se moquer des chances du redémarrage de plaire à ces mêmes joueurs vétérans. Il s’avère qu’il n’aurait pas dû être si pessimiste – du moins, c’est notre opinion, basée sur l’épisode d’ouverture divertissant.

Bien que ce nouveau GamesMaster provienne d’une équipe de production différente et conserve peu de tissu conjonctif avec la version originale (à une exception près, sur laquelle nous reviendrons sous peu), il est frappant de constater à quel point le ton est bien donné. Florence mérite le plus d’éloges ici; fan avoué de la série dirigée par Diamond, il se glisse sans effort dans le rôle que son compatriote a fait sien il y a toutes ces années, injectant juste ce qu’il faut d’humour ludique tout en permettant à ses co-animateurs tout aussi sympathiques – Frankie Ward et Ty Logan – pièce pour établir leur propre identité au sein du spectacle.

Ward est particulièrement regardable; elle est une source de connaissances pour tous les défis inclus et assume le rôle de «commentateur expert» qui était souvent rempli par un journaliste de jeux aléatoires dans la version des années 90 de l’émission. Logan, quant à lui, apporte avec lui un enthousiasme contagieux et juvénile qui est clairement conçu pour attirer des téléspectateurs qui n’étaient pas en vie lorsque l’émission originale a été diffusée, et il est souvent chargé de patrouiller le public du studio avec un micro, à la recherche d’opinions.

Images : E4

Les défis, bien sûr, restent le point central de GamesMaster – et dans cet épisode d’ouverture, ils sont basés à 50 % sur des jeux Nintendo. Monde de Super Mario 3D et Splatoon 2 En conséquence, ils disposent tous deux d’une grande quantité de temps d’écran, ce qui montre à quel point le Switch est populaire en ce moment. Cependant, comme auparavant, l’émission a d’autres segments pour briser les choses; La critique fulgurante de Florence sur Cruis’n Blast – tourné sur les rives de la rivière Clyde dans son Écosse natale – est étonnamment efficace, tandis que le long métrage « Educating Grado » – où l’animateur tente d’expliquer certains aspects des jeux vidéo à son copain ignorant – rappelle la comédie glorieusement inventive vue dans Consolevania, l’une des précédentes émissions de Florence liées au jeu.

Florence mérite le plus d’éloges ici; fan avoué de la série dirigée par Diamond, il se glisse sans effort dans le rôle que son compatriote s’est fait sien il y a toutes ces années

Un autre segment montre le joueur expert Sam Tuff tentant un défi d’expert sur le titre VR Battre le sabre, tandis qu’un autre voit l’équipe de présentation s’attaquer à l’hybride de jeu de conduite/puzzle Je ne peux pas conduire ça. Avec des défis axés sur Appel du devoir et Combat mortel – et les goûts de Jeu de l’oie sans titre obtenir quelques secondes à l’écran – il est juste de dire que cette nouvelle version de GamesMaster fait un travail louable en montrant la vaste sélection d’expériences actuellement disponibles dans le monde du jeu vidéo, plutôt que de simplement choisir les exemples évidents. Cela aurait été bien de voir des trucs plus rétro, étant donné qu’une grande partie du public cible est à un pas de réclamer une pension de l’État, mais la série ne fait que commencer et nous imaginons que nous serons voir bientôt des jeux plus anciens (oh, et le challenger de célébrités DJ Snoochie Shy décrivant la version PlayStation de l’original Pilleur de tombe comme « pixelisé » nous a fait hérissé un tant soit peu, nous l’avouerons).

S’il existe un lien solide entre l’ancien et le nouveau, c’est l’apparition d’Alex Verrey, mieux connu des fans de télévision des années 90 sous le nom de Big Boy Barry, un personnage fictif du rival de GamesMaster, Games World. Verrey – qui dirige maintenant sa propre entreprise de relations publiques – est en fait apparu sur GamesMaster avant de participer à cette émission, montrant ses compétences sur Sonic l’hérisson. Son rôle dans le GamesMaster moderne est de guider le nouveau «joueur expert» de la série, Little Lad Larry, qui affronte Snoochie Shy à Splatoon 2 dans ce premier épisode. Alors que l’ensemble de la configuration sent le fromage des années 90, cela fonctionne d’une manière ou d’une autre – en grande partie parce que Little Lad Larry est un personnage si sympathique.

Images : E4

Mais qu’en est-il du titulaire GamesMaster lui-même ? Eh bien, il est juste de dire que Sir Trevor McDonald est inspiré du casting en tant que tête flottante amoureuse des jeux vidéo. Sa prestation est parfaite et il laisse encore plus de place aux blagues que feu Sir Patrick Moore dans la série originale. Aux côtés de Florence, il est responsable d’une grande partie des rires de l’épisode d’ouverture, et nous aurions honnêtement du mal à penser à une personne plus appropriée pour jouer le rôle.

Nous osons dire qu’une petite minorité de fans bornés trouveront cette vision du concept trop « moderne » à leur goût (l’un des challengers s’identifie comme non binaire tandis que le duo qui joue le défi très difficile de Call of Duty est un couple de même sexe), mais les temps ont très certainement changé depuis les années 1990, et c’est formidable de voir GamesMaster devenir si inclusif et accueillant.

Le redémarrage de GamesMaster n’essaie pas de réinventer le concept, et c’est ce qui le fait fonctionner à notre avis – c’est vraiment une version 2021 du format original des défis, des critiques et des fonctionnalités, le tout maintenu par une excellente présentation et beaucoup de savoir humour. Il est donc dommage qu’une émission de cet acabit ait été diffusée sur YouTube plutôt que d’être diffusée à la télévision ; E4 a affirmé que l’approche était « sociale d’abord » avec une émission télévisée à suivre, mais avec environ 13 000 vues par jour, le premier épisode n’a guère mis le feu à Internet. Compte tenu de l’audience massive que l’émission originale pouvait appeler, il nous semble que la décision de transférer d’abord le GamesMaster redémarré sur Internet était un faux pas, mais cela n’enlève rien à cette production par ailleurs divertissante.

Cette nouvelle saveur de GamesMaster est-elle à la hauteur de l’émission originale ? Nous le pensons, et il convient de se rappeler que même l’itération des années 90 a eu ses moments difficiles, et n’était peut-être pas la chose parfaite dont vous vous souvenez si vaguement en 2021, assis là avec deux enfants, une hypothèque et toutes ces années de regrets réprimés et amertume. Ce n’est pas le GamesMaster avec lequel vous avez grandi – aucune émission ne le sera jamais, pour être honnête – mais c’est la deuxième meilleure chose, et d’après la preuve de ce premier épisode, c’est toujours plutôt bien.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube