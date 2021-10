Vous sentez la chaleur ? Johnson vacances dans un complexe exclusif de 25 000 £ par semaine à Marbella | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre et son épouse Carrie passent du temps dans un domaine exclusif à Marbella, en Espagne. Le domaine de vacances de 25 000 £ par semaine à Marbella appartient à l’ami proche de l’épouse du Premier ministre, Zac Goldsmith. La villa appartenant à M. Goldsmith, un pair conservateur, est située dans les collines au-dessus de la Costa del Sol.

Ce seront les premières vacances à l’étranger du couple depuis le début de la pandémie de coronavirus, car l’année dernière, ils ont passé des vacances en Écosse.

Cependant, le voyage de cette année a suscité la controverse car l’économie britannique devrait souffrir après la crise du carburant, la pandémie de coronavirus et les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Les problèmes aggravants ont conduit les économistes à avertir que le Royaume-Uni pourrait faire face à un « hiver de mécontentement ».

S’adressant à The Conversation, le spécialiste de l’économie Steve Schifferes a parlé d’un problème majeur auquel le Royaume-Uni sera confronté dans les mois à venir, a-t-il déclaré : « Le plus gros problème, ce sont les prix du pétrole et du gaz.

« Les prix de gros du gaz au Royaume-Uni ont presque triplé depuis début 2021.

« Le gaz est toujours l’un des principaux composants du mix énergétique au Royaume-Uni, donc les prix à la consommation du gaz et de l’électricité ont fortement augmenté, tandis que de nombreuses entreprises sont affectées, par exemple, les usines d’acier et d’engrais ont temporairement fermé leurs portes. »

La maison dans laquelle le Premier ministre a choisi de rester est proche du village pittoresque de Benahavis et la visite de la famille de M. Johnson est devenue un sujet de discussion parmi les habitants.

L’agriculteur local Pedro Benares s’adressant au Daily Mail a déclaré: « Oui, bien sûr, votre Premier ministre Boris Johnson reste debout à la maison.

