“Vous serez condamnés”: l’avertissement de Mehbooba Mufti sur l’Afghanistan au Centre sur le statut d’État de J&K

Les propos de Mehbooba Mufti ont suscité une vive réaction du BJP qui l’a accusée de se livrer à une “politique de haine” après avoir perdu du terrain dans le territoire de l’Union.

Evoquant l’Afghanistan, où les talibans se sont emparés du pouvoir et ont fait fuir les États-Unis, le président du PDP, Mehbooba Mufti, a demandé samedi au Centre de tirer les leçons de la situation à Kaboul et a exhorté le gouvernement à dialoguer au Jammu-et-Cachemire et à lui rendre son statut spécial qui était abrogé en 2019.

« Il faut du courage pour endurer ce que les gens de J&K endurent. Le jour où ils manqueront de patience, vous seriez condamné. Ne testez pas notre patience. Voyez ce qui se passe dans notre quartier. Les États-Unis, une grande puissance, ont dû faire leurs valises et se retirer de là », a-t-elle déclaré lors d’un discours lors d’un rassemblement dans le district de Kulgam samedi.

