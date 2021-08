Vous serez tellement obsédé par cet appareil domestique intelligent à 29 $ sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement d’appareils intelligents pour la maison sur Amazon. Mais il y a toujours quelques choses particulières vers lesquelles nos lecteurs gravitent. C’est principalement parce qu’ils offrent des fonctionnalités particulièrement intéressantes et pratiques. Un exemple chaud en ce moment est le best-seller Prises intelligentes Alexa pour 4,24 $ chacun qui vous permet de contrôler tous vos appareils « idiots » avec votre smartphone ou votre voix. Un autre est le populaire Friteuse à air intelligente Proscenic T21 avec Alexa pour 89$ au lieu de 129$. Vous pouvez également obtenir un 120 $ thermostat intelligent avec Alexa pour seulement 69 $ en ce moment. Ou la Ouvre-porte de garage intelligent MyQ pour 22,99 $ (et obtenez un crédit de 40 $ avec cette promotion spéciale).

Tout le monde doit vérifier ces bonnes affaires. Mais j’ai récemment découvert un petit appareil intelligent pour la maison que la plupart des gens ignorent totalement. ça s’appelle le Poussoir de bouton de commutation intelligent SwitchBot, il est en vente pour seulement 29 $ grâce à une remise importante sur Amazon. Je suis totalement obsédé par ce petit gadget génial, et vous le serez aussi !

L’un des meilleurs appareils intelligents pour la maison sur Amazon

Certaines des choses les meilleures et les plus utiles qui existent sont aussi certaines des choses les plus simples. C’est exactement le cas avec le Poussoir de bouton de commutation intelligent SwitchBot. Ce petit gadget est on ne peut plus simple… et pourtant il est tellement génial. Vous allez en vouloir dans toutes les pièces de votre maison !

Comme son nom l’indique, ce petit gadget appuie sur des boutons. C’est ça.

Le bouton-poussoir de SwitchBot s’installe en quelques secondes et vous permet d’appuyer sur des boutons à l’aide de votre iPhone, iPad ou appareil Android. Vous pouvez également le relier à n’importe quel système de maison intelligente si vous prenez un SwitchBot Hub Mini, qui se trouve également être en vente en ce moment sur Amazon pour seulement 39 $. Boutons poussoirs sur commande depuis votre téléphone ou tablette. Vous pouvez également utiliser les commandes Alexa ou Google Assistant, ou définir des horaires et des minuteries dans l’application.

Le cas d’utilisation le plus évident est d’installer le Poussoir de bouton de commutation intelligent SwitchBot sur un interrupteur. Au lieu de s’embêter avec une installation complexe d’interrupteur d’éclairage intelligent, ce petit gars s’installe en quelques secondes et vous permet de contrôler toutes les lumières dotées d’un interrupteur à palette ou d’un interrupteur à bascule. C’est trop cool! En plus de cela, cependant, vous pouvez utiliser ce poussoir sur n’importe quoi avec un bouton pressable et une petite zone plate pour pouvoir le coller. Des cafetières et téléviseurs aux climatiseurs, moniteurs de PC, appareils de cuisine et bien plus encore… vous pouvez tout contrôler !

Vérifiez-le définitivement pendant qu’il est en vente pour 29 $ dans l’un ou l’autre le noir ou blanche. Vous serez content de l’avoir fait.

SwitchBot Hub Mini Smart Remote, compatible avec Alexa, Google Home Prix catalogue : 49,00 $ Prix : 39,00 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici les principaux points à retenir :

Le poussoir de bouton SwitchBot Smart Switch vous permet de contrôler pratiquement n’importe quel bouton ou interrupteur à bascule avec votre smartphone, selon un horaire ou à l’aide de votre système de maison intelligente. mode pour les boutons et un mode de commutation pour les interrupteurs à bascule Utilisez l’application pour créer des minuteries et des horaires afin que vous puissiez allumer et éteindre les lumières même lorsque vous êtes absent L’autocollant adhésif 3M inclus facilite l’installation n’importe où en 5 secondes environ Ajoutez l’optionnel SwitchBot Hub Mini et contrôlez votre poussoir à distance de n’importe où dans le monde Hub fonctionne également avec Alexa/Google Assistant/IFTTT

