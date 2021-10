Vous souciez-vous de la taille du capteur de l’appareil photo sur les smartphones ?

Sony a rejoint mardi le petit groupe d’équipementiers proposant des smartphones dotés de capteurs d’appareil photo de 1 pouce. Forte de ce capteur, la société parle des références d’imagerie du Xperia Pro-I, de son utilité pour les vloggers et de ses performances en basse lumière. Bien que le matériel puisse être frais, le message marketing n’est rien que nous n’ayons jamais entendu de la part des fabricants de smartphones.

Cela nous a fait réfléchir : vous souciez-vous vraiment de la taille des capteurs de l’appareil photo sur les smartphones ? Recherchez-vous activement des smartphones avec de grands capteurs d’appareil photo, ou pensez-vous que ce n’est qu’une autre partie de l’équation de la photographie ? Nous sommes impatients d’entendre votre point de vue, alors assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessous.

En théorie, la taille du capteur est bénéfique pour une multitude de raisons. Un capteur plus grand signifie que plus de lumière peut être capturée, donnant aux smartphones plus de données pour jouer. Bien sûr, cela vient avec la pénalité de l’espace. Le Xperia Pro-I et les autres téléphones avec appareil photo 1 pouce avant lui de Sharp et Leica, ont du mal à intégrer subtilement l’appareil photo principal dans le corps de leurs téléphones. L’installation de capteurs plus grands réduit également l’espace disponible pour les autres composants internes du smartphone. Après tout, un smartphone avec un capteur de 1 pouce reste d’abord un smartphone.

En règle générale, des capteurs plus grands peuvent donner de meilleures images, mais ce n’est pas toujours le cas. Les Pixels de Google ont démontré à quel point les logiciels jouent un rôle vital dans la photographie, même avec des capteurs plus anciens. D’autres facteurs, comme l’ouverture et la qualité de l’objectif, peuvent également faire ou défaire les performances de l’appareil photo, même avec un capteur plus grand.

Il y a beaucoup d’avantages et d’inconvénients, mais nous voulons savoir comment vous classez la taille du capteur d’image. Sonnez dans les commentaires ci-dessous!