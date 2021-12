Vous souffrez d’insuffisance cardiaque ? Gardez un œil sur votre taux de fer

11/12/2021 à 08:45 CET

le fer c’est un métal essentiel pour le métabolisme cellulaire.

Il est important que ses taux sanguins soient corrects, car il s’agit d’un micronutriment essentiel à la formation d’hémoglobine et de globules rouges qui agit comme source d’énergie pour toutes les fonctions cellulaires.

Cela peut vous intéresser : les crevettes sont faibles en calories, riches en protéines & mldr; Et le cholestérol ?

Par conséquent, son déficit entraîne une série d’altérations des fonctions vitales qui provoquent des maladies.

Quand on parle de carence en fer, on peut lister une série de symptômes qui mettent en évidence la rareté de ce composant dans notre sang :

Chute excessive des cheveux Difficulté à respirer Les ongles se cassent facilement Fatigue excessive ou fatigue Avoir froid en permanence Visage ou mains pâles Irritabilité Maux de tête Problèmes de mémoire ou d’apprentissage

« Certains de ces symptômes peuvent être confondus avec d’autres problèmes de santé, donc une personne peut avoir une carence en fer sans le savoir », souligne le Dr Almudena Castro, porte-parole de la FEC et cardiologue à l’hôpital universitaire de La Paz à Madrid.

Fer et insuffisance cardiaque

Selon les données de la Société espagnole d’hématologie et d’hémothérapie (SEHH), en Espagne, un 20% des femmes en âge de procréer, 40% des femmes enceintes et 15% des adolescentes souffrez d’anémie ferriprive.

Il affecte également le 10 % des nourrissons et des enfants d’âge préscolaire et 5 % des personnes âgées. Parmi ces derniers, le pourcentage peut atteindre 20 % chez les plus de 85 ans et 50 % chez ceux qui sont hospitalisés.

En plus de ces groupes de population, la FEC recommande d’accorder une attention particulière aux patients insuffisants cardiaques car ils sont plus susceptibles de souffrir d’une carence en fer.

On sait qu’environ 50% d’entre eux ont de faibles niveaux de ce micronutriment.

Par conséquent, le contrôle de la carence en fer dans ces cas est essentiel, car il est connu que l’insuffisance cardiaque et la carence en fer produit un risque accru de mortalité de 42 %, réduit la qualité de vie de 19 % et la capacité d’exercice de 13 %.

« La réduction de la carence en fer peut être associée à une amélioration soutenue de la capacité d’exercice et de la qualité de vie, ainsi qu’à une réduction des hospitalisations pour aggravation de l’insuffisance cardiaque », explique le Dr Castro.

Aliments riches en fer

La carence en fer est un état de santé dans lequel le corps n’a pas assez de fer pour répondre à ses besoins.

Il peut se présenter avec ou sans anémie et, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), c’est le trouble nutritionnel plus fréquent et plus répandu de partout sur la planète.

Cet organisme estime le nombre de personnes touchées par l’anémie à environ 2 milliards, principalement en raison d’une carence en fer, ce qui représente plus de 30% de la population mondiale.

Pour renforcer les niveaux de ce micronutriment tant chez les patients insuffisants cardiaques que dans la population générale, il est important de revoir la longue liste d’aliments, tant d’origine animale que végétale, qui contiennent du fer.

Selon l’origine, le fer que nous apportons à notre corps peut être du « fer hémique » ou du « fer non hémique ».

le ‘fer hémique’ Il est d’origine animale et est mieux absorbé et utilisé par notre organisme (environ 15 à 35 % du total ingéré), comme l’explique la Société de diététique et des sciences de l’alimentation (SEDA).

Parmi les aliments riches en ce type de fer figurent :

Coques.Chirlas.Palourdes.Moules.Viande rouge.Dinde.Lapin.Sardine.Pêche.Lbass.Colle

Quant à ‘fer non hémique‘, se trouve dans les aliments d’origine végétale et est absorbé entre 1 et 20 % de la quantité totale ingérée. Et dans quels aliments peut-on le trouver ?

Légumineuses. Légumes à feuilles, comme les épinards, les bettes, le chou rouge et le persil. Noix, parmi lesquelles se distinguent les pistaches et les graines de tournesol.

Enfin, la FEC rappelle que pour connaître les taux de fer et de globules rouges il suffit de faire une simple prise de sang.