Chaque épisode du programme de compétition à succès Exatlon United States, suscite une fureur dans le public qui, saison après saison, se tourne vers les écrans de Telemundo pour profiter de compétitions à couper le souffle, beaucoup d’adrénaline, des circuits féroces, un haut niveau d’athlétisme et d’esprit sportif, mais surtout, voir les rêves de ces jeunes se réaliser en soulevant le trophée tant convoité qui change leur vie à jamais.

Et ce n’est pas seulement le trophée Exatlon États-Unis, ils reçoivent également les 200 000,00 dollars en espèces, et une série de prix qui ont également augmenté progressivement. En fait, au cours de la saison cinq, l’histoire a été écrite en distribuant plus de 1 000 000 de dollars en différents prix comprenant diverses voitures, jet-skis, etc. C’est très bien de participer à ce concours !

La meilleure preuve de la façon dont Exatlon United States change la vie de ses gagnants a été des noms comme le « Latin Gringo » Nate Burkhalter, qui aujourd’hui n’a pas seulement participé au cinéma, mais s’est consacré à la réalisation de son objectif, ainsi que Chelly Cantú elle-même. , qui, après être devenue la première femme à remporter Exatlon lors de la première saison, est désormais la journaliste d’Exatlon États-Unis, offrant un regard attentif avec une perspective que seuls ceux qui ont traversé ces circuits en République dominicaine pourraient avoir. .

Vous souhaitez faire partie d’EXATLON USA ? Nous vous indiquons les étapes à suivre

Ce n’est pas en vain que la liste des candidats à Exatlon États-Unis s’allonge à chaque début de saison, et c’est que tout le monde veut montrer qu’ils font partie des équipes déjà mythiques ; Famosos (Red) et Azul (Contendientes), d’où ont émergé des noms aussi célèbres que le champion de l’édition précédente, Norma Palafox, Chuy Almada, Alondra Gonzalez et même Tommy Ramos, qui faisaient autrefois partie du programme de compétition, deviennent instantanés célébrités, avec des fans les accompagnant avec ferveur dans chaque passé qu’ils donnent après la compétition.

Avant de continuer, il faut être clair sur quelque chose, Exatlon États-Unis n’est pas pour tout le monde. Seuls les plus forts physiquement et mentalement pourront affronter des circuits féroces où les aptitudes physiques entrent en jeu, ainsi que la force émotionnelle.

Pour cette raison, nous partageons ici tout ce que vous devez savoir pour faire partie d’Exatlon États-Unis, « The Fiercest Competition on the Planet ». Il y a des exigences importantes avant de commencer que tout le monde devrait se demander : avez-vous exactement ce qu’il faut ? Pensez-vous que vous êtes bon au tir? alors continuez, car cette information est pour vous :

La première chose à faire est d’entrer sur ce site Web et de remplir le formulaire correspondant. Il y a certaines exigences qui doivent être remplies, avoir plus de 18 ans et passer les différents tests médicaux pour montrer que vous êtes apte à participer à une compétition où les conditions sont définitivement extrêmes, mais la récompense pourrait générer un avant et un après dans cela athlète vainqueur.

Exatlon États-Unis se prépare déjà pour la sixième saison, qui devrait arriver sur les écrans de Telemundo en 2022.

