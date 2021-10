Vous souhaitez investir dans le logement ? Appartements pas chers à Barcelone pour moins de 99 100 euros

27/10/2021 à 7h17 CEST

Pepa Caballero

Investir dans le logement est une option plus qu’attrayante et rentable. Les réformes à faible coût et la libération subséquente de logements, de préférence en location, poussent les particuliers et les fonds d’investissement à soumissionner de plus en plus pour ce type d’opération. Par conséquent, aujourd’hui, nous allons vous fournir appartements bon marché à vendre à Barcelone, afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti pour le coût le plus bas possible.

Appartement à Ciutat Meridiana

Penthouse rénové, dans le quartier Nou Barris, avec 3 chambres, salon, cuisine séparée et salle de bain avec douche. Il a des fenêtres en aluminium, des portes en bois et du parquet.

Prix: 99 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur un appartement pas cher à vendre à Barcelone.

Appartement 2 chambres dans le quartier de Roquetas

Maison en bon état, avec 2 chambres (une double et une simple), salle de bains, salle à manger et cuisine spacieuses et lumineuses. Il est doté de sols en grès, de portes en bois et de la climatisation.

Prix: 94 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur un appartement pas cher à vendre à Barcelone.

Appartement de 3 chambres à Trinitat Vella

La maison est un rez-de-chaussée, qui est distribué dans un salon (avec accès à un balcon de 2 m2) et en deux chambres (une simple et une double). La cuisine, avec son carrelage d’origine, a été rénovée en mobilier et équipements il y a 12 ans. La salle de bain, avec une demi-baignoire, est bien conservée. Menuiserie en bois peint sur les portes, le salon et deux chambres et fenêtres en aluminium dans la cuisine et la chambre simple.

Prix: 99 050 euros.

Plus d’informations et de photos sur un appartement pas cher à vendre à Barcelone.

Appartement réduit à Trinitat Vella

Appartement à réformer de 79 m², réparti en trois chambres, une salle de bain, un salon, une cuisine et un hall. Il est doté de sols en grès et de fenêtres en aluminium. Il nécessite une réforme globale, mais offre de nombreuses possibilités.

Prix: 92 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur appartement pas cher à vendre à Barcelone.

Appartement à El Congrés i els Indians

Cette propriété se compose d’un salon, d’une cuisine séparée équipée, de deux chambres dont une double et d’une salle de bain avec douche. Les sols sont en parquet et la menuiserie extérieure est en aluminium et l’intérieur en bois. Il dispose également de la climatisation avec pompe à chaleur.

Prix: 89 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur un appartement pas cher à vendre à Barcelone.

