Vous souhaitez ouvrir un compte Atal Pension Yojana ? Maintenant à bord via Aadhaar eKYC

Les nouveaux abonnés à Atal Pension Yojana (APY) peuvent désormais être intégrés par les agences centrales de tenue de dossiers (ARC) via Aadhaar eKYC. Cette facilité sera disponible pour les agences de notation de crédit en tant qu’option supplémentaire, selon le PFRDA.

Jusqu’à présent, l’inscription des abonnés APY s’est faite via des modes physiques, bancaires en ligne ou d’autres modes numériques fournis par les fournisseurs de services APY. L’inscription via Aadhaar eKYC devrait augmenter la portée et simplifier l’installation d’intégration, selon PFRDA.

Dans une circulaire officielle datée du 27 octobre, l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) a déclaré :

«Maintenant, afin d’augmenter encore la portée et de simplifier le processus d’abonnement, l’ARC (Agence centrale de tenue de dossiers) fournirait une intégration numérique basée sur Aadhaar eKYC comme option supplémentaire. L’intégration basée sur Aadhaar XML a déjà été mise à disposition au profit des abonnés. Ces processus sont sans papier », a-t-il ajouté.

Le régulateur a également déclaré que tous les comptes APY doivent être ensemencés avec un numéro Aadhaar pour lequel l’ARC fournira une fonctionnalité pour faciliter l’ensemencement Aadhaar des abonnés APY existants via le mécanisme de consentement approprié.

En outre, les fournisseurs de services APY peuvent également collecter les détails d’Aadhaar auprès de leurs abonnés associés avec le consentement requis, qui seraient ensuite partagés avec l’ARC pour l’amorçage, a déclaré le régulateur.

La pension Atal Yojana a été introduite par le gouvernement indien avec effet au 1er juin 2015, suite à une annonce dans le budget 2015-16 sur la création d’un système de sécurité sociale universelle pour tous les Indiens, en particulier les défavorisés et les travailleurs avec

Le régime qui fournit une pension garantie de Rs 5000 est administré par le PFRDA dans le cadre de son architecture administrative et institutionnelle du NPS.

