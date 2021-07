Vous souhaitez passer de Windows 11 à Windows 10 ? Il y a une énorme prise

in

Microsoft a dévoilé la mise à niveau de Windows 11 il y a quelques semaines. La mise à jour du système d’exploitation apporte une légère refonte du design, mais aussi plusieurs nouvelles fonctionnalités. Le nouveau logiciel sera disponible sous forme de mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10, bien qu’il y ait une énorme mise en garde. Microsoft a mis en place des exigences matérielles que tous les PC ne passeront pas. Du moins, pas au début.

Microsoft veut faire de Windows 11 la version la plus sécurisée à ce jour, d’où les exigences de puce liées à la sécurité. Microsoft a mis en place un outil qui vous permet de vérifier si votre système est évolutif. La bonne nouvelle à propos de cette étape supplémentaire du processus de mise à niveau est qu’elle a un côté positif : Microsoft n’imposera pas Windows 11 aux utilisateurs, comme il l’a fait avec Windows 10. Et si vous effectuez une mise à niveau et que vous vous trouvez à la recherche d’un moyen de rétrograder de Windows 11 à Windows 10, Microsoft vous a couvert.

Comme tout utilisateur de longue date de Windows le sait – et redoute – la rétrogradation ou la mise à niveau de Windows n’est pas toujours simple. Vous avez besoin du kit d’installation et de beaucoup de patience. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas exécuter la dernière version de Windows 10 disponible pour le moment. Mais si vous vous retrouvez à détester l’installation de Windows 11, vous pouvez toujours revenir à Windows 10.

Comment rétrograder Windows 11 vers Windows 10

Microsoft continuera à prendre en charge Windows 10 pendant plus de quatre ans. Le déclassement ne devrait donc pas être un problème. « Windows 10 continue d’être une excellente version de Windows. Nous nous sommes engagés à prendre en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025 », explique Microsoft dans la section FAQ de sa page Windows 11.

La prise en charge complète de Microsoft derrière Windows 10 est essentielle. Il garantit que le système d’exploitation continuera à recevoir les mises à jour de sécurité essentielles même après le déploiement de Windows 11.

Dans la même section FAQ, la société explique que Windows 11 prendra en charge les rétrogradations transparentes de Windows 10 avec une touche. Et c’est une grande tournure que vous devez vraiment garder à l’esprit. Vous n’avez que 10 jours pour revenir à l’ancien système d’exploitation :

Oui. Après avoir installé la mise à niveau de Windows 11, il y a une période de 10 jours pendant laquelle vous pouvez revenir à Windows 10 tout en conservant les fichiers et les données que vous avez apportés avec vous. Après les 10 jours, vous devrez sauvegarder vos données et effectuer une « installation propre » pour revenir à Windows 10.

Comme vous pouvez le voir, vous avez 10 jours pour ce qui devrait être un déclassement rapide et indolore. Décidez de revenir à Windows 10 et vous garderez tout en place. C’est ainsi que les choses devraient fonctionner en théorie, du moins. Comme toujours, il est recommandé de sauvegarder vos données avant de mettre à niveau ou de rétrograder.

La rétrogradation de Windows 11 à tout moment après la période d’essai de 10 jours sera plus ennuyeuse. Il sera obligatoire pour vous de sauvegarder d’abord vos données Windows. C’est parce que vous devrez effectuer une réinstallation propre de Windows 10, qui effacera tout, y compris vos fichiers et vos paramètres. Vous devrez également réinstaller les applications que vous utilisez régulièrement et copier toutes vos données à partir de vos sauvegardes.

