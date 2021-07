Vous souhaitez prendre une retraite anticipée ? Voici comment vous devez planifier vos finances

Il faudra certainement prendre des risques et s’exposer à des actions ou à des fonds communs de placement, pour obtenir un corpus aussi massif.

L’idée d’une retraite anticipée semble passionnante – mais cela signifie également qu’avec toutes vos obligations financières, vous devrez arrêter de travailler à l’âge de 40 ou 45 ans. Les experts du secteur disent que c’est une tâche presque impossible au moins en Inde, sans une bonne planification. .

Ainsi, les personnes qui souhaitent prendre une retraite anticipée doivent planifier leur retraite en début de carrière. La retraite est un objectif financier à long terme et la plupart des gens ratent souvent le bon moment pour commencer à investir, c’est-à-dire le début de leur carrière. Les experts disent que la planification de la retraite nécessite une planification minutieuse et une discipline financière stricte.

Pour commencer, la clé d’une vie confortable à la retraite est de planifier et d’épargner de la bonne façon le plus tôt possible. Par exemple, si vous commencez à épargner dans la vingtaine pour votre retraite, vous serez en mesure de le faire mieux, car une personne a des responsabilités financières relativement moins importantes que celles des 30 et 40 ans. Par conséquent, plus vous commencez tôt, plus la durée que vous devrez investir sera longue. Et pour les personnes qui envisagent de prendre une retraite anticipée, le fait de commencer tôt leur donnera un mandat plus long, ce qui leur permettra de générer un corpus plus important ainsi que les avantages de la capitalisation. De cette façon, vous pourriez avoir assez pour prendre votre retraite à seulement 40 ans.

De plus, pour prendre une retraite anticipée, il faut être frugal – n’utiliser que l’argent nécessaire. Ce n’est qu’un petit pas qui vous aidera à prendre une retraite anticipée en étant financièrement stable. Pour prendre une retraite anticipée avec une indépendance financière, les experts disent qu’il n’est pas nécessaire d’investir pour créer une entreprise ou d’investir des fonds dans un régime qui promet des rendements élevés, il suffit de maintenir une discipline financière.

Par exemple, si l’on peut créer un vaste corpus par 40 qui pourrait répondre à ses besoins pour le reste de la vie, on peut facilement se permettre d’arrêter de travailler et de faire n’importe quoi pour le reste de la vie.

Ceci, cependant, ne peut pas être réalisé en investissant dans des dépôts bancaires fixes, des dépôts récurrents et d’autres moyens d’investissement traditionnels. Il faudra certainement prendre des risques et s’exposer à des actions ou à des fonds communs de placement, pour obtenir un corpus aussi massif.

Des objectifs comme la retraite ne peuvent être atteints qu’avec des investissements dans des fonds communs de placement qui ont surclassé d’autres investissements avec des rendements supérieurs à l’inflation. Mais pour cela, il faut choisir un portefeuille diversifié. Par exemple, vous pouvez planifier vos investissements dans des fonds communs de placement via les SIP. Les experts disent que l’on peut commencer un SIP avec aussi peu que Rs 100, dans les années 20. Le montant peut être augmenté plus tard à mesure que vos revenus augmentent. Le point d’épargner depuis les premiers jours promet de plus grands avantages composés et aide l’argent à fructifier.

Commencer à investir à un âge précoce s’accompagne de divers autres avantages – par exemple, en plus d’accumuler et de laisser croître le corpus sur une plus longue période, si l’on a choisi les mauvais fonds, on a amplement le temps de rectifier.

Si un jeune de 25 ans, qui envisage de prendre sa retraite à 45 ans, commence un SIP de Rs 10 000 – à 45 ans, il aura investi Rs 24 000 000. En supposant un taux d’intérêt de 15 %, il/elle obtiendrait environ 1 crore de roupies à l’âge de 45 ans.

Besoin de PPF

Avec les SIP, le Fonds de prévoyance publique (PPF) est une autre option à considérer lors de l’investissement. Même si le PPF est assorti d’une période de blocage initiale de 15 ans, il est entièrement garanti par le gouvernement central qui offre des rendements à long terme à un taux d’intérêt de 7 à 8, composé annuellement. Les déposants peuvent également prolonger indéfiniment leurs investissements par bloc de 5 ans, après l’expiration de la période initiale de blocage de 15 ans.

Par exemple, si vous avez déposé Rs 1 lakh en un an sur le compte PPF pendant 15 ans (15 000 000 Rs) à un taux d’intérêt de 7,1%, une fois la période de blocage terminée, le montant à échéance sera d’environ 27 Rs. lakh. Par conséquent, les experts affirment que l’investissement dans le PPF peut également aider à atteindre les objectifs financiers à long terme des investisseurs.

