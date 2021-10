Vous souhaitez que Kingdom Hearts soit natif sur Switch ? Un vrai port est encore « indécis »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Lors de la récente présentation de Super Smash Bros., qui a révélé que Sora de Kingdom Hearts était le dernier combattant DLC, il a été révélé que toute la série Kingdom Hearts se dirigeait vers Switch. Ce qui aurait dû être une annonce incroyable a cependant été quelque peu atténué, le problème étant que l’ensemble de la collection ne serait disponible que sous forme de version Cloud.

Il est sûr de dire que la réaction n’était pas particulièrement grande; nous avons mené un sondage ici sur Nintendo Life pour voir combien d’entre vous seraient intéressés à choisir les versions cloud et, au moment de la rédaction, seulement 9% des répondants étaient confiants dans une réponse «oui». La grande majorité des répondants n’étaient pas du tout intéressés ou auraient préféré les ports natifs des jeux.

Nous avons récemment eu l’occasion de poser la question brûlante au producteur de la série Kingdom Hearts, Ichiro Hazama : pourquoi ces jeux ne sont-ils disponibles qu’en versions Cloud ?

Ichiro Hazama : « Pendant un certain temps, notre directeur Tetsuya Nomura avait exprimé son désir de livrer la série Kingdom Hearts aux joueurs de Nintendo Switch, lui ayant vu et entendu la demande, et donc une grande réflexion a été consacrée à cela en interne. Apporter ces titres à Nintendo Switch s’est avéré assez difficile pour diverses raisons, y compris la capacité de stockage du matériel, mais nous sommes ravis d’avoir pu y arriver pour la première fois en utilisant le service Cloud. »