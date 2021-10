Vous souhaitez que votre contrôleur Switch Pro soit un peu plus petit ? Découvrez le T4 Mini

Le fabricant de périphériques de jeu GameSir a lancé aujourd’hui son dernier contrôleur pour Switch, offrant un tout nouveau pad pour ceux qui recherchent quelque chose de plus petit.

Le T4 Mini a été conçu pour les joueurs qui trouvent les contrôleurs modernes traditionnels comme le contrôleur Pro officiel du Switch un peu trop encombrants pour un jeu confortable. Doté de commandes gyroscopiques, d’une fonction turbo à deux réglages et de tous les boutons trouvés sur les propres contrôleurs de Nintendo, le T4 Mini mesure 14,3 cm sur 8,3 cm et pèse 156 g.

La majeure partie du pad semble en fait être d’une taille très similaire à celle du contrôleur Pro – la vraie différence se résume aux poignées du T4 Mini, qui sont notablement plus petites que celles du contrôleur de Nintendo et permettront donc aux plus petites mains d’accéder à chacun. bouton sans étirer.

Il dispose également de quatre modes d’éclairage différents et peut être connecté à votre PC, appareil Android ou iOS si vous jouez sur plusieurs plates-formes. Vous pouvez avoir un bon aperçu du T4 Mini dans la vidéo ci-dessous.

Intéressé? Il est disponible à l’achat au moment où nous parlons sur le site Web de GameSir pour 35,99 $.