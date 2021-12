Vous tardez à investir ? Voici ce que vous devez planifier

Ayez une approche disciplinée et systématique et utilisez des schémas avec le pouvoir de composition. (Fichier Photo REUTERS)

Par Deepak Jasani

Commencez à économiser tôt. Nous avons entendu dire qu’il s’agit de 3 mots d’innombrables fois auparavant, et ils sont toujours vrais aujourd’hui. Mais la vie se déroule rarement comme prévu, et souvent les circonstances ne nous permettent pas de commencer à investir aussi tôt que nous l’aurions souhaité. Heureusement, tout en investissant pour des objectifs futurs, un autre mantra est également vrai, il vaut mieux tard que jamais. Si vous avez tardé à entrer dans le monde de l’investissement, il existe des moyens de tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez pour assurer votre avenir et vous constituer un corpus pour une vie confortable après la retraite. Voici quelques conseils à prendre en compte.

À partir de la trentaine

Bien que nous comprenions que les circonstances de chacun sont différentes, certaines choses communes sont vraies pour nous tous. Supposons qu’à la trentaine, vous ayez quelques années d’expérience professionnelle, que vous ayez acquis des compétences valorisées et que vous ayez une assise plus ou moins solide dans votre carrière. Vous pourriez être dans une position intermédiaire et gravir régulièrement l’échelle des revenus. Considérant que vous êtes susceptible de prendre votre retraite à 60 ans, vous disposez de 25 à 27 ans solides pour vous constituer un bon pécule qui pourra prendre en charge l’éducation et le mariage de vos enfants, les vacances à l’étranger pour la famille, la possession d’une maison et d’une nouvelle voiture, ou même démarrer votre propre entreprise. La clé est d’investir intelligemment en diversifiant votre portefeuille et en lui donnant ensuite le temps de se développer.

Voici quelques façons de diversifier votre portefeuille :

– Actions et fonds communs de placement : Envisagez d’investir dans des fonds d’actions comme ELSS (Equity-Linked Savings Scheme), qui offrent un potentiel de rendement plus élevé. Les ELSS sont des fonds communs de placement à économie d’impôt, dans lesquels vous pouvez investir en un seul versement forfaitaire ou emprunter la voie du Plan d’investissement systématique (SIP). Cependant, ces investissements sont plus risqués que les régimes à revenu fixe comme les dépôts bancaires ou le PPF. Envisagez de constituer un portefeuille solide composé de 70 % à 80 % d’actions et de fonds communs de placement si vous recherchez des rendements plus élevés et pouvez supporter les fluctuations du marché.

– FPP : Le Fonds de prévoyance publique ou PPF peut vous offrir des déductions allant jusqu’à Rs 1,5 lakhs sur votre revenu imposable au cours d’un exercice financier en vertu de la section 80C. Il génère des revenus d’intérêts non imposables qui changent constamment d’un trimestre à l’autre dans une bande étroite. Il s’agit d’une stratégie saine et à faible risque pour l’horizon à long terme.

– Régimes alternatifs à revenu fixe : De nombreux autres investissements peuvent offrir une protection du capital, des revenus à faible taux d’intérêt et des avantages fiscaux tels que des fonds de dette, des FD à économie d’impôt, etc. Il pourrait être utile de détenir 20 à 30 % d’instruments de dette.

– Assurance: C’est le bon moment pour investir dans une assurance vie et maladie appropriée, afin de fournir une couverture financière à votre famille pour l’avenir.

Ayez une approche disciplinée et systématique et utilisez des schémas avec le pouvoir de composition. Envisagez d’augmenter vos investissements dans la mesure du possible.

À partir de la quarantaine

Dans la quarantaine, vous vous êtes probablement installé dans votre carrière. Vous devez évaluer vos responsabilités financières dès maintenant et commencer à planifier votre retraite dès que possible. Des revenus plus élevés se traduisent par des niveaux de vie et des dépenses plus élevés, ce qui pourrait perturber les plans d’épargne et d’investissement. Il est sage de planifier le budget à l’avance et de garder une trace de

dépenses.

– Actions et fonds communs de placement : Envisagez d’allouer 60 à 70 % d’actions et de fonds communs de placement. Compte tenu de la durée du placement, les fonds communs de placement peuvent bien vous servir. Pension

les régimes offerts par les fonds communs de placement peuvent vous permettre de vous constituer un corpus de retraite, ainsi que de bénéficier d’économies d’impôt.

– FPP : Si vous avez un profil à faible risque, les investissements PPF pourraient être une bonne option. Vous pouvez également envisager le Sukanya Samriddhi Yojana, pour votre jeune fille, et économiser pour ses dépenses d’éducation et de mariage. Le PPF et le NPS (National Pension Scheme) sont également d’excellents investissements pour économiser de l’impôt.

– Titres de créance et obligations : Envisagez une allocation d’actifs de 30 à 40 % en titres de créance et obligations pour des rendements stables.

Un objectif majeur à cette étape de la vie est de se libérer de ses dettes. Travaillez au remboursement de vos prêts et poursuivez vos investissements en assurance afin de minimiser les risques financiers futurs pour votre famille. Le temps passe vite, et il est essentiel de décider de votre corpus de retraite. Ceci est important si vous prévoyez une retraite anticipée.

À partir de la cinquantaine

La cinquantaine est l’année charnière sur le chemin de la retraite. Si vous n’avez pas encore commencé à investir, il existe encore des moyens de rectifier la situation. Ce sont vos meilleures années de revenus, donc les économies d’impôt et la planification doivent figurer sur votre liste. Le PPF et le NPS sont des instruments qui constituent des investissements sûrs, offrent des avantages fiscaux et des canaux fiables pour générer des revenus à long terme. Mais assurez-vous d’avoir également un bon mélange d’actions dans votre portefeuille pour augmenter votre potentiel de rendement. Vous avez encore 10 ans pour prendre votre retraite. Ainsi, vous pouvez commencer par les actions et passer plus tard à des options plus sûres.

– Actions et fonds communs de placement : Envisagez une répartition de 50 à 60 % dans des fonds communs de placement en actions. Une allocation d’environ 40 à 50 % peut être faite en titres de créance et obligations.

– Revoir votre plan de retraite : Si vous avez déjà un portefeuille, pensez à le réévaluer maintenant. Beaucoup d’entre vous paient peut-être déjà une somme considérable en frais de scolarité pour vos enfants. Ainsi, il pourrait être sage d’envisager d’investir dans de nouveaux régimes pour constituer des fonds pour la retraite. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’actifs risqués. Vous pouvez mélanger les allocations de capitaux propres et de dette pour réduire la composante de risque.

– Considérez les avenants d’assurance : Obtenir des avenants à vos régimes d’assurance est un excellent moyen de réduire le fardeau financier futur. Optez pour des régimes tels que la prestation de maladie en phase terminale, pour vous protéger, ainsi que les membres de votre famille, contre la hausse des coûts des soins de santé. Il est impératif de ne pas contracter de nouveaux emprunts à ce stade et d’envisager une épargne accrue. De plus, il est sage de définir des attentes avec les enfants pour éviter de futures surprises ou déceptions.

À tout prix, prévoyez une indépendance financière, pour mener une vie saine, heureuse et confortable, surtout après la retraite. Ce que vous décidez et exécutez aujourd’hui pourrait façonner le cours de votre vie à l’avenir. Alors, planifiez intelligemment et commencez à investir dès que possible.

(Deepak Jasani est responsable de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

