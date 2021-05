Vous trouverez ici tout sur les lois et réglementations de cryptage aux États-Unis

Compartir

Au fur et à mesure que les formes d’argent numériques se répandent dans le monde, des directives établies pour essayer de les gérer font de même. La scène évolue continuellement et suivre les dernières normes dans divers domaines n’est pas simple. Dans ce sens, explorons les situations autorisées aux États-Unis vis-à-vis des formes de monnaie numérique et de leurs exercices.

Nous nous familiariserons davantage avec la méthodologie monétaire et les directives commerciales américaines et la possibilité qu’ils aient une promulgation imminente qui pourrait changer la façon dont vous traitez les formes numériques de monnaie.

Contrairement à de nombreux pays différents, le gouvernement américain a été plus ouvert et plus confiant envers les crypto-monnaies et sans aucun doute l’un des pionniers mondiaux dans l’appropriation de la crypto et son utilisation. Les monnaies numériques ont été nommées MSB (Money Services Business) par le gouvernement américain. Certains organismes gouvernementaux ont indiqué que tous les échanges identifiés avec de la crypto-monnaie auraient dû être effectués différemment en termes légitimes, car il existe une présence de monnaies numériques sur le marché. des filiales américaines.

Pour la plupart, perspective édifiante sur l’utilisation de Bitcoin et d’autres monnaies numériques; cependant, peu de normes conventionnelles ont été présentées. Une grande partie de la conversation administrative englobant la blockchain a eu lieu au niveau du bureau, y compris le Département du Trésor, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Federal Trade Commission (FTC), l’Internal Revenue Service (IRS).) Et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), qui contrastent tous avec leur signification de la monnaie numérique, ainsi que leurs positions sur la manière dont les lignes directrices devraient être appliquées.

Les échanges d’argent numérique sont légaux aux États-Unis et sont soumis au champ d’application administratif du Bank Secrecy Act (BSA). Concrètement, cela implique que les coopératives spécialisées de négoce de monnaie numérique doivent obtenir l’autorisation obligatoire du FINCEN, mettre en œuvre un programme de LBC / FT et des sanctions, tenir des registres pertinents et soumettre des rapports à des spécialistes. Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a montré qu’elle croyait que les formes cryptographiques de monnaie sont protégées et applique largement les lois de protection aux portefeuilles avancés dans une méthodologie qui influencera de la même manière les sponsors financiers des deux opérations. . Paradoxalement, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a adopté une approche plus amicale, percevant Bitcoin et Ethereum comme des matières premières et permettant à d’autres subordonnés de la monnaie virtuelle et numérique de négocier librement les opérations qu’elle contrôle ou gère.

Cela dit, les États-Unis commencent à trouver des moyens d’appliquer certaines directives générales de cryptage. Le Trésor américain a été franc sur l’approche des formes d’argent numérique pour lutter contre la criminalité, et le changement n’est peut-être pas loin.

Les opérations de monnaie numérique sont également confrontées à de nombreuses vulnérabilités par rapport à la directive. Quelques facteurs différents garantissent le placement, et il semble toujours qu’il ne puisse y avoir de méthodologie durable. Les stratégies diffèrent considérablement.