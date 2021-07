Vous utiliseriez totalement Windows 11 avec des applications Android sur votre téléphone

Windows 11 a des exigences système assez strictes, ce qui signifie que de nombreux propriétaires de PC pourraient être laissés de côté au début. Mais cela n’a pas empêché les bricoleurs de porter Windows 11 sur les smartphones.

Un étudiant a porté la nouvelle mise à jour Windows sur le téléphone Windows Lumia 950 XL de 2015, tandis qu’un groupe de pirates l’a fait fonctionner sur le OnePlus 6T Snapdragon 845. Et si la prise en charge des applications Windows 11 et Android était officiellement disponible pour votre téléphone ? L’utiliseriez-vous ? C’est ce que nous avons demandé la semaine dernière, et voici comment vous avez répondu.

Souhaitez-vous exécuter Windows 11 sur votre téléphone s’il prenait en charge les applications Android ?

Résultats

Les lecteurs Android Authority sont-ils prêts à changer complètement de système d’exploitation ? Eh bien, un peu plus de la moitié des lecteurs interrogés disent qu’ils exécuteraient Windows 11 sur leur téléphone si le système d’exploitation prenait en charge l’application Android sur mobile. C’est un peu surprenant dans mon livre compte tenu de notre objectif Android, mais cela suggère que les applications sont plus importantes que la plate-forme Android elle-même.

Pendant ce temps, une grande partie (29%) des utilisateurs interrogés disent qu’ils pourraient monter à bord si Windows 11 sur mobile était également compatible avec Google. Ce n’est pas surprenant, car les applications Google sont utilisées par une tonne de personnes à travers le monde. Des applications tierces comme Uber et WhatsApp utilisent également les services de Google, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Nous avons également vu la version sans Google de Huawei sur Android, et le manque d’applications Google et de prise en charge de GMS a considérablement nui à l’activité mobile de l’entreprise.

Enfin, un peu plus de 18% des personnes interrogées déclarent qu’elles n’exécuteront pas Windows 11 sur leur téléphone, qu’il soit compatible avec les applications Android de base ou intégré à Google. C’est une décision compréhensible car Windows n’est pas vraiment conçu pour les écrans mobiles, et cela se voit avec l’interface utilisateur sur les ports non officiels. Ainsi, l’avantage d’avoir Windows à part entière dans votre poche pourrait ne pas l’emporter sur les problèmes d’interface utilisateur et/ou de performances.

commentaires

Bryant Allen : Si Microsoft avait fait cela avant, ils seraient peut-être restés dans le jeu des smartphones. Le nouveau (ancien) téléphone pliable ne compte pas car il fonctionne sous Android. Mais, comment fonctionnerait-il Windows11. Carmelo Parian : C’est surprenant, imaginez un smartphone fonctionnant sous Windows et prenant également entièrement en charge les applications Android. Painfully_Candid : Je ne me soucie pas des applications Android telles qu’elles sont, donc je ne me soucie certainement pas de Win11 sur un téléphone à cause de la « prise en charge des applications Android ». Turk : S’ils avaient été intelligents, ils auraient utilisé les motifs de Windows 10x pour un appareil mobile ou simplement fabriqué un téléphone de surface normal avec un seul écran. S’ils avaient créé leur propre skin comme le fait Samsung où ils intégreraient des applications Microsoft, j’en achèterais un. Andrew Zuo : Et pourtant, ils ne vous laisseront pas l’installer sur un ordinateur de 6 ans. L’obsolescence programmée en action.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires. Pensez-vous que Microsoft devrait essayer à nouveau Windows sur mobile ? Faites-nous savoir ci-dessous.