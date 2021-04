Vous utilisez certainement la recharge filaire plus que les recharges sans fil

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

La charge sans fil est une option populaire sur les téléphones phares depuis des années maintenant, et il y a certainement des adeptes de la norme de charge. Les vitesses de charge ne sont généralement pas aussi rapides que la charge filaire, mais la commodité de ne pas utiliser de câble est certainement un avantage.

Cela nous a amenés à nous demander si notre public utilise davantage la recharge filaire ou les recharges sans fil. Nous avons publié ce sondage le 20 avril et voici comment vous y avez voté.

Préférez-vous la recharge avec ou sans fil plus?

Résultats

Un total de 2 679 votes a été compté au moment de la rédaction, ce qui nous donne une taille d’échantillon décente dans le processus. Et il s’avère que la plupart des lecteurs interrogés (~ 70,9%) préfèrent la recharge filaire plus que les recharges sans fil. Les commentaires suggèrent que l’efficacité énergétique et les vitesses de charge étaient les principaux moteurs de l’utilisation de la charge filaire.

Il y a encore un bon nombre de répondants (~ 29,1%) qui préfèrent la recharge sans fil comme méthode de recharge préférée. Les raisons citées par les commentateurs incluent le facteur de commodité (placez simplement le téléphone sur le socle de chargement) et moins d’usure sur le port de chargement.

Pour ce que ça vaut, nous voyons la recharge sans fil faire des gains de vitesse majeurs au cours des deux dernières années. Des appareils comme le Xiaomi Mi 11 Ultra (67W), le Huawei Mate 40 Pro (50W) et le OnePlus 9 Pro (50W) offrent tous des vitesses équivalentes aux solutions de charge filaire ultra-rapides. Attendez-vous donc à ce que la vitesse soit moins un facteur de différenciation par rapport aux années passées.

commentaires

Shizuma: toujours câblé, essayé sans fil sur plusieurs téléphones et c’est horrible, c’est très lent, capricieux de s’aligner correctement, donc plus de temps est passé à le faire que de simplement brancher un câble, même à l’époque des connecteurs micro-usb. le téléphone n’offre pas de chargement sans fil, il ne va pas l’obtenir. J’oubliais tout le temps de brancher le fil et j’avais toujours un téléphone mort. J’ai enfin un chargeur sans fil, placez-le là où je laisse toujours le téléphone et le téléphone est toujours chargé. Quelques années plus tard, je n’utilise jamais de fil, sauf pour le chargement d’urgence en déplacement. pour ruiner ma batterie.Skifarterking: J’ai toujours utilisé Wired car la plupart du temps, j’utilise toujours le téléphone pendant le chargement. Aussi parce que je n’aime pas le gaspillage et l’inefficacité de la charge sans fil.Tony Talks: Je me penche davantage vers la charge filaire (principalement parce que c’est ce à quoi j’ai toujours été habitué), mais j’utilise le sans fil environ un tiers du temps. David Yastrab: J’utilise le sans fil. On dirait que cela causera moins d’usure sur le port USB et est cool. Mais je redoute de rater le bon endroit sur la tablette et de découvrir des heures plus tard que je suis toujours à faible batterie parce que j’étais censé déplacer le téléphone. C’est lent et vous ne pouvez pas consommer de média / jeu pendant le chargement. De plus, il est plus facile de transporter l’adaptateur dans un sac, de le brancher sur un mur dans un lieu public pendant 10 minutes et de repartir avec une demi-journée de jus.

C’est tout pour les résultats de notre sondage sur la charge filaire / sans fil. Que pensez-vous de ces résultats et de la question? Faites-nous savoir via la section commentaires.