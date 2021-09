Vous utilisez mal le mixeur : c’est le bon ordre pour ajouter les ingrédients | La vie

Savez-vous que vous avez mal utilisé votre mixeur toute votre vie ? Si vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats dans vos préparations et recettes, prenez note de l’ordre dans lequel vous devez ajouter les différents types d’ingrédients.

À quelques exceptions près, les appareils électroménagers sont généralement faciles à utiliser. Cette qualité est très importante, car ils s’adressent à un très large public et tout le monde doit pouvoir utiliser l’appareil sans problème.

Cependant, bien que son utilisation soit généralement très simple, Il existe toujours des astuces qui nous permettent de tirer le meilleur parti de nos appareils.

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur un appareil de cuisine indispensable : le mixeur en verre. Selon les experts, la plupart des gens ne l’utilisent pas correctement, car vous n’avez pas à introduire les ingrédients comme un fou, mais il est important de le faire dans un certain ordre.

Tess Masters, auteur du livre The Blender Girl, révèle quel est le bon ordre dans lequel nous devons ajouter les ingrédients dans le mélangeur pour obtenir un mélange sans grumeaux, lisse et fin, et dans les plus brefs délais.

La première chose à incorporer dans le bol du mixeur est ingrédients liquides. Cela permet aux lames de se déplacer plus facilement, ce qui permet à la machine d’économiser du temps et des efforts.

A l’étape suivante, ajouter les ingrédients en poudre, Le faire à ce stade les empêchera de coller au couvercle.

Ensuite incorporer les ingrédients mous, comme les bananes ou les avocats, et enfin les aliments plus durs et plus lourds, par exemple les fruits surgelés, les noix ou la glace.

Il est important de mettre les ingrédients les plus lourds en derniercar ils pousseront les ingrédients plus légers contre les lames afin que vous puissiez obtenir un mélange plus fin et plus lisse.

Si vous disposez d’un mixeur pour faire des smoothies du genre qui ont les lames dans l’embouchure du verre, inversez l’ordre que nous vous avons donné, car dans ce cas les lames sont placées en haut et non en bas.

Et lorsque vous avez fini d’utiliser l’appareil ne complique pas le nettoyageEssayez cette astuce pour nettoyer sans effort votre mixeur en aussi peu que 30 secondes.