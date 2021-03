Vous utilisez plus que jamais le haut-parleur de votre téléphone? Cirrus Logic a une nouvelle technologie pour vous.

L’audio est la pierre angulaire de nos smartphones, et nous utilisons nos combinés pour bien plus que des appels vocaux de nos jours. La musique, la vidéo et les jeux sont tous à la hausse et les consommateurs se connectent de plus en plus via les haut-parleurs de leur smartphone. Ces nouveaux cas d’utilisation en pleine croissance exigent des haut-parleurs de qualité supérieure alimentés par les nouvelles technologies d’amplification audio.

Une enquête menée par SAR Insight & Consulting pour Cirrus Logic révèle que 58% des 1722 personnes interrogées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Corée du Sud et en Chine utilisent les haut-parleurs de leur téléphone pour regarder des films et la télévision, tandis que 59% comptent sur leurs haut-parleurs pour regarder. vidéo des médias sociaux. Plus de la moitié des consommateurs se tournent également vers les haut-parleurs lorsqu’ils jouent et passent des appels de visioconférence.

Peut-être plus révélateur de tous, l’enquête note que 40% des consommateurs ont signalé une augmentation de leur utilisation des haut-parleurs de smartphone au cours des 12 derniers mois. Une partie de cette augmentation est probablement due à la nature des verrouillages pandémiques, les consommateurs passant plus de temps à la maison à utiliser leur smartphone pour un large éventail de fonctions liées à l’audio, telles que les conférences téléphoniques. Mais même ainsi, ces habitudes pourraient bien persister dans les années à venir.

Comme vous vous en doutez, ce changement et cette croissance des habitudes des haut-parleurs modifient les attentes des consommateurs en ce qui concerne la qualité de leur expérience d’écoute mobile. Dans ces cinq pays, entre 34% et 72% des répondants au sondage ont remarqué que la qualité audio mobile était devenue plus importante pour eux lors de la prise de décisions d’achat de nouveaux smartphones. La Chine mène la charge ici, l’audio devenant de plus en plus essentiel dans les habitudes d’achat. Alors, comment les entreprises technologiques aident-elles les concepteurs de smartphones à construire de meilleurs systèmes audio?

Découvrez le Cirrus Logic CS35L45

Pour répondre au besoin de fournir un meilleur son à partir de ces tendances mondiales, Cirrus Logic a présenté son dernier amplificateur de puissance intelligent CS35L45. Le Cirrus Logic CS35L45 est un amplificateur audio de classe D intelligent 15 volts, conçu pour les smartphones, les tablettes et les appareils de jeu mobiles. Les caractéristiques principales incluent une excursion plus élevée pour un son de crête amélioré, une plage dynamique améliorée pour des basses plus percutantes, un bruit plus faible et une distorsion audible, et une technologie pour assurer un son cohérent à des volumes faibles et forts. Ce sont tous des ingrédients très essentiels car nous écoutons plus souvent nos smartphones en mode haut-parleur.

En plongeant plus profondément dans le CS35L45, l’amplificateur intelligent peut augmenter jusqu’à 15 V pour une puissance de crête supplémentaire si nécessaire. Cela permet de garantir que le haut-parleur reçoit suffisamment de puissance à toutes les fréquences lors de l’augmentation du volume. La puissance élevée met plus de pression sur nos batteries portables, de sorte que l’amplificateur de Cirrus Logic dispose d’une technologie de surveillance de batterie intégrée. Cela permet de prédire les pics audio et les besoins en batterie afin d’éviter les artefacts de pompage et d’écrêtage.

Lire la suite: Un son puissant avec de minuscules haut-parleurs: comment les amplificateurs de puissance intelligents y parviennent

L’approche d’amplificateur intelligent de Cirrus Logic ne concerne pas seulement le matériel – le CS35L45 dispose également de capacités de traitement du signal numérique (DSP). Ceux-ci incluent des algorithmes de protection des haut-parleurs de nouvelle génération, permettant à la puce de pousser les haut-parleurs à leurs limites sans risque de dommages. Les autres fonctionnalités du micrologiciel DSP incluent l’égalisation de fréquence et des améliorations des performances psychoacoustiques pour rendre les petits haut-parleurs portables un son énorme, le tout sans sacrifier la puissance de la batterie.

L’essentiel est que les smartphones alimentés par le CS35L45 sonneront mieux et dureront plus longtemps que jamais avec une seule charge. La meilleure partie? Vous n’avez pas à attendre pour mettre la main sur un smartphone alimenté par Cirrus Logic CS35L45. Il alimente déjà la configuration des haut-parleurs stéréo de l’Asus ROG Phone 5.