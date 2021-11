Vous venez de recevoir un e-mail de contrôle de relance de l’IRS ? Lisez ceci maintenant

Si un e-mail de l’IRS apparaît dans votre boîte de réception promettant de vous envoyer un nouveau chèque de relance – tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur ce lien – la tentation de s’engager avec cet e-mail sera probablement irrésistible pour de nombreuses personnes. Cet e-mail frauduleux de l’IRS, cependant, devrait être évité comme la peste, selon un avertissement de la Federal Trade Commission.

Si vous recevez une missive dans ce sens, sachez que : L’IRS n’établit pas de contact par e-mail. Ni les SMS ni les réseaux sociaux. L’agence fiscale n’utilise aucune de ces méthodes pour demander des informations personnelles ou financières. « Aussi », prévient l’IRS, « faites attention aux e-mails contenant des pièces jointes ou des liens prétendant contenir des informations spéciales sur les paiements ou les remboursements à impact économique ».

Méfiez-vous de cet e-mail frauduleux de l’IRS

Le désespoir des gens pour un nouveau paiement de relance, ou même simplement des informations sur la façon d’en obtenir un nouveau, est ce qui l’emporte probablement sur la prudence qui les protégerait autrement de ce danger. Néanmoins, l’avertissement de la FTC indique que le faux e-mail de l’IRS prétend que les destinataires peuvent obtenir un nouveau chèque de relance si vous cliquez sur un lien qui vous permet « d’accéder au formulaire pour vos informations supplémentaires » et « d’obtenir de l’aide » avec l’application.

« Mais le lien est une astuce », dit la FTC. Si vous cliquez dessus, un escroc pourrait voler votre argent et vos informations personnelles pour commettre un vol d’identité. C’est encore une autre version de l’arnaque classique des imitateurs du gouvernement.

Alternativement, le propre site Web de l’IRS est la source la plus fiable et la meilleure pour les informations les plus fiables sur les contrôles de relance. De plus, sachez que les destinataires des chèques de relance les obtiendront généralement automatiquement s’ils sont éligibles. Ou si l’IRS dispose déjà des informations nécessaires dont il a besoin pour déterminer votre éligibilité.

Nouveau chèque de relance

Cela comprend les paiements du crédit d’impôt pour enfants, et deux autres devraient être versés cette année. L’un arrivera dans deux semaines, le 15 novembre. Et le sixième et dernier paiement du crédit d’impôt pour enfants sera versé le 15 décembre.

Si vous attendez ces paiements, la FTC veut que vous en soyez conscient. « Si vous recevez un message avec un lien de quelqu’un prétendant être de l’IRS ou d’un autre organisme gouvernemental, ne cliquez pas dessus. C’est une arnaque. Les escrocs envoient souvent de faux liens vers des sites Web ou utilisent de fausses adresses e-mail et numéros de téléphone qui semblent provenir du gouvernement.

Selon les données de la FTC, près de 12 500 Américains ont déposé des rapports de fraude pendant la pandémie qui allèguent une escroquerie par imposteur du gouvernement. Et ces victimes ont déclaré avoir perdu environ 17,6 millions de dollars.

Vous pouvez visiter ftc.gov/imposters pour en savoir plus sur les imitateurs du gouvernement. De plus, pour en savoir plus sur les signes d’une arnaque, ce qu’il faut faire et comment la signaler aux représentants du gouvernement, consultez ftc.gov/scams.