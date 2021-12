Vous venez de recevoir une nouvelle Xbox Series X/S ? Voici ce que vous devez faire en premier.

Oliver Cragg / Autorité Android

Ainsi, après plus d’un an d’attente, vous avez enfin une nouvelle Xbox Series X ou Series S pour Noël. Toutes nos félicitations! Vous allez passer plus d’heures de plaisir que vous ne pouvez probablement en compter. Mais par où commencer ?

Nous avons élaboré ce guide rapide pour les nouveaux propriétaires de Xbox afin de mettre leurs nouveaux systèmes en service. Vous êtes sûrement en train de vous ronger les ongles pour vous lancer dans des jeux de nouvelle génération, alors commençons !

Enregistrez vos jeux dans le cloud

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Xbox Series S (ci-dessus) et Xbox One S (ci-dessous)

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’une console Xbox One, il y a une étape critique à franchir avant de la débrancher et de la ranger dans un placard quelque part pour l’oublier. Ceux qui n’ont pas de Xbox de dernière génération peuvent passer à la section suivante.

L’une des meilleures choses à propos de l’approche de Microsoft est l’accent mis sur la compatibilité descendante. Vous pouvez jouer à pratiquement tous les jeux de toutes les générations précédentes de Xbox, mais cela ne signifie pas que vos données de sauvegarde les accompagnent.

Tous les jeux auxquels vous envisagez de continuer à jouer doivent être enregistrés dans le cloud, sauf si vous souhaitez recommencer. La bonne nouvelle est que cela se produit automatiquement lorsque vous êtes connecté à Xbox Live. Votre sauvegarde se synchronise à chaque fois que vous quittez une partie. Vous n’avez même pas besoin d’un abonnement Xbox Live Gold.

Si, pour une raison quelconque, votre console n’est pas connectée à Internet, connectez-la une fois de plus et démarrez vos jeux au cas où. Vous pouvez également vérifier (ou supprimer) vos sauvegardes cloud à partir du menu d’accueil. Aller vers Mes jeux et applications, appuyez sur la bouton de menu sur votre manette, puis sélectionnez Gérer le jeu et les modules complémentaires. Vous pouvez voir toutes les données enregistrées en cochant la Données enregistrées boîte.

Ignorer la Xbox One et passer d’une Xbox 360 ? Vous devrez peut-être activer manuellement les sauvegardes dans le cloud. Apprenez-en plus sur la façon de procéder ici.

Configurer et mettre à jour votre console

Oliver Cragg / Autorité Android

Supposons que vous n’ayez pas encore configuré votre console avant de lire ceci, bravo pour votre patience. Mais il est maintenant temps d’ouvrir la boîte et de tout brancher. Une fois connectée, la console devra se mettre à jour avant de pouvoir l’utiliser. Et cela peut prendre quelques heures.

Avant de le brancher, vous devriez prendre un moment pour déterminer où vivra la console. Bien sûr, vous pouvez le laisser tomber sur le sol et l’appeler bon, mais cela ne demande que des dommages causés par la poussière, les déversements ou les animaux trop zélés.

Les Xbox Series X et S peuvent être placées horizontalement ou verticalement, mais elles ont besoin d’un peu d’espace pour respirer. Microsoft recommande de laisser un minimum de quatre à six pouces d’espace libre de chaque côté (y compris le haut). Vous devez également éviter de placer d’autres objets sur ou à proximité de la console elle-même. Les armoires fermées sont également un grand non-non.

Le moyen le plus simple de configurer votre nouvelle Xbox est d’utiliser l’application Xbox sur Android et iOS.

Il convient également de noter que vous devez utiliser le câble HDMI Ultra High Speed ​​de 2 mètres inclus dans la boîte. Ce câble est requis pour la sortie 4K 120fps sur le XSX. L’utilisation d’un câble HDMI ultra haute vitesse non certifié peut entraîner une dégradation des performances vidéo. La Xbox Series S est moins exigeante et utilise un câble HDMI haute vitesse standard, qui est plus facile à remplacer en un clin d’œil.

Une fois que tout est branché, le moyen le plus simple de préparer la console est d’utiliser l’application Xbox pour Android ou iOS. Suivez les instructions sur l’application et votre nouvelle console Xbox, et vous aurez terminé en un rien de temps. Ou plutôt, mettre à jour votre console en un rien de temps. Profitez de ce temps pour lire le reste de ce guide !

Réglez votre téléviseur et les paramètres d’affichage

Les nouvelles consoles Xbox peuvent offrir des visuels incroyables, mais uniquement si votre téléviseur (ou moniteur) peut les gérer. Selon la marque et le modèle, vous devrez peut-être ajuster les paramètres de votre téléviseur pour prendre en charge des résolutions plus élevées, des fréquences d’images plus élevées ou même des fonctionnalités spéciales comme le HDR. Il se peut même que vous deviez brancher votre console sur un port HDMI spécifique pour obtenir les meilleures performances.

Heureusement, la Xbox permet de voir facilement avec quoi vous travaillez. Accédez aux options TV et affichage dans les paramètres, puis choisissez les détails du téléviseur 4K, et il affichera ce qui est actuellement possible avec votre téléviseur. À partir de là, vous devrez fouiller dans les paramètres de votre Xbox et de votre téléviseur pour obtenir des performances visuelles optimales.

Et si vous jouez sur un téléviseur ou un moniteur 1080p 60 Hz, il est plus que temps de penser à une mise à niveau.

Obtenez des jeux

Pour tirer le meilleur parti de votre matériel de nouvelle génération, vous aurez besoin de jeux de nouvelle génération. Des poids lourds comme Halo Infinite et Battlefield 2042 ont atterri récemment, et il y a encore plus à venir. Découvrez le meilleur d’entre eux (et ce qui arrive bientôt) dans l’article ci-dessous.

Si vous ne savez même pas par où commencer, Xbox Game Pass Ultimate reste l’une des meilleures offres en matière de jeux. Pour 15 $ par mois (ou moins si vous passez d’un abonnement Xbox Live existant), vous avez accès à plus de 100 jeux triple-A des studios propriétaires de Microsoft, EA et autres, ainsi qu’un abonnement à Xbox Live Gold pour jouer à vos jeux préférés en ligne avec des amis.

La sélection est vraiment incroyable et couvre le meilleur de l’ère Xbox One et plus encore. De plus, tous les futurs titres Microsoft sont ajoutés dès le premier jour. C’est déjà une offre imbattable pour les joueurs sur console, et la valeur ne cesse de croître au fil du temps. Si vous n’avez pas besoin de la bibliothèque de jeux, vous aurez toujours besoin de Xbox Live Gold pour jouer en ligne, qui coûte 9,99 $ par mois à lui seul.

Installez vos applications de streaming préférées

Edgar Cervantes / Autorité Android

Microsoft souhaite depuis longtemps que ses consoles soient un guichet unique pour tous vos besoins de divertissement. Maintenant que le streaming est la principale forme de divertissement pour de nombreux foyers, ce rêve peut enfin devenir réalité.

Il convient également de noter que bien que la Xbox Series S ne prenne pas en charge la sortie 4K pour les jeux, elle le fait pour le streaming de contenu. Soyez assuré que vous pouvez profiter du contenu 4K HDR sur les deux variantes des nouvelles consoles Xbox !

Prenez une deuxième manette et d’autres accessoires

Oliver Cragg / Autorité Android

La coopération sur canapé est l’une des caractéristiques déterminantes du jeu sur console, mais si vous voulez que vos amis et votre famille participent à l’action, vous aurez besoin d’une deuxième manette. Vous avez quelques options ici, à commencer par la manette sans fil Xbox standard, qui coûte environ 60 $.

La nouvelle Xbox Series X est livrée avec 1 To de stockage intégré, mais vous devrez éventuellement investir davantage. Là, vous avez deux options principales. La première est la carte d’extension officielle Seagate, qui ajoute un énorme 1 To de stockage qui correspond à la vitesse du SSD intégré. Si c’est trop cher, un disque dur externe vous donnera un gain de stockage moins cher, mais sans les temps de chargement incroyables.

commentaires