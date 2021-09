Vous volerez haut après avoir vu le look Neon Emmys de Kaley Cuoco

in

Kaley Cuoco arrive pour l’atterrissage – aux Emmy Awards 2021 !

L’actrice de 35 ans est arrivée au LA Live de Los Angeles le 11 septembre. 19 dans une superbe robe de néon. Elle est nominée dans les catégories Meilleure actrice principale dans une série comique et Meilleure série comique pour sa performance et la production de The Flight Attendant.

Ces hochements de tête marquent les premières nominations aux Emmy Awards de Cuoco. L’apparition marque également la première fois que la star a foulé le tapis rouge depuis sa demande de divorce d’avec son mari Karl Cook le sept. 3. Dans les documents judiciaires, l’ancien couple a cité des “différences irréconciliables” comme raison de leur séparation. Cependant, ils ont dit dans une déclaration à E! News qu’ils avaient “un amour et un respect profonds pour l’autre” et que leurs “chemins actuels” les ont conduits dans des “directions opposées”.

“Il n’y a ni colère ni animosité, bien au contraire”, ont-ils ajouté plus tard. “Nous avons pris cette décision ensemble grâce à un immense respect et considération les uns pour les autres et nous vous demandons de faire de même en comprenant que nous ne partagerons aucun détail supplémentaire ni ne commenterons davantage.”