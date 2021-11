Vous voudrez vraiment, vraiment vous assurer que vos remakes Pokémon Diamond/Pearl sont mis à jour au lancement

Nintendo a révélé que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl recevront un patch demain, le 11 novembre, bien que les jeux ne soient réellement lancés que le vendredi 19 novembre prochain. Encore plus bizarre est le fait que le patch semble ajouter une grande partie du contenu des jeux, y compris leurs séquences de titres d’ouverture et de fin, le contenu d’après-jeu, etc.

Naturellement, la mise à jour sera disponible immédiatement lorsque vous recevrez votre copie à partir du 19 novembre (si vous achetez en numérique, elle sera en fait téléchargée avec le correctif installé dès le départ). Une liste complète des mises à jour incluses est disponible ci-dessous, et il convient de noter que vous aurez besoin d' »environ 3 Go » d’espace libre pour le télécharger.

Ver. 1.1.0 (Publié le 11 novembre 2021)

Ajout des fonctionnalités de communication Grand Underground, Super Contest Show, Union Room et Mystery Gift

Vous pourrez profiter des fonctionnalités de communication locales et en ligne du Grand Underground, du Super Contest Show et de la Union Room. De plus, vous pourrez également recevoir des cadeaux en utilisant la fonction Cadeau mystère.

Ajout de contenu après l’entrée dans le Hall of Fame

Certains contenus qui deviennent jouables après être entrés dans le Hall of Fame, y compris Ramanas Park, seront ajoutés dans la mise à jour.

Noter: même si vous êtes déjà entré dans le Hall of Fame avant de télécharger la mise à jour, le téléchargement vous permettra de lire le contenu supplémentaire.

Ajout de quelques cinématiques et animations dans le jeu

Certaines cinématiques et animations dans le jeu seront ajoutées dans la mise à jour, y compris la cinématique de fin du jeu et l’animation de l’écran titre qui est jouée lors de l’ouverture du logiciel.

Noter: vous pouvez visualiser l’animation de l’écran titre en démarrant le logiciel avec les données de sauvegarde existantes et avec la mise à jour installée. Même si vous êtes déjà entré dans le Hall of Fame avant l’installation de la mise à jour, vous pouvez voir la cinématique de fin en entrant à nouveau dans le Hall of Fame par la suite.

D’autres ajustements et corrections ont été apportés pour améliorer l’expérience de jeu.

Concernant une mise à jour prévue après la sortie

À la date de sortie du logiciel, jusqu’à deux joueurs pourront interagir en local et en ligne dans l’Union Room, et vous pourrez sélectionner les fonctions « Battle », « Trade » et « Mix Records ». Dans une mise à jour qui sera disponible après la sortie du logiciel, le nombre maximum de joueurs sera augmenté, et les fonctions « Accueil » et « Décoration de capsule » deviendront disponibles.

De plus, le commerce à l’aide du GWS à Jubilife City et l’utilisation de la fonction Colisée dans les Centres Pokémon seront également ajoutés dans une mise à jour post-sortie.

Comme vous pouvez le voir, la mise à jour est nécessaire pour profiter du parc Ramanas récemment révélé, un endroit où vous pouvez attraper des Pokémon légendaires des jeux précédents.