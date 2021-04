Vous voulez acheter des actions Coinbase maintenant? Voici comment obtenir une exposition avant le 14 avril

Crypto exchange Coinbase a l’intention de devenir public via une liste directe le 14 avril, sur la base d’informations récentes. Cela signifie que les actions de Coinbase deviendront disponibles à la négociation sur le Nasdaq, apportant une autre partie de l’espace crypto dans la finance traditionnelle.

La confusion peut cependant accompagner l’activité dans le monde financier traditionnel. Les entreprises, les investisseurs accrédités et d’autres entités s’engagent avec des actions et des financements dans diverses mesures, mais qu’en est-il des participants au détail au quotidien? Si un commerçant de détail souhaite acheter des actions Coinbase lorsqu’il est coté sur le Nasdaq ou veut l’acheter avant le jour de la cotation, comment s’y prend-il?

«Avec une cotation directe, aucune société de courtage de détail n’a de rôle dans cette cotation avant qu’elle ne soit disponible sur une bourse», a déclaré un porte-parole du fournisseur de services financiers Fidelity à Cointelegraph. «La première fois qu’un investisseur de détail a accès à une action issue d’une bourse via une cotation directe, c’est lorsqu’elle est disponible pour tout le monde, tout comme les actions existantes, telles que AAPL, FB et MSFT.»

Le cas est le même avec la liste directe de Coinbase, basée sur un article de NerdWallet. Coinbase a choisi «COIN» comme symbole boursier, révèle un article de blog de Coinbase.

Coinbase a considérablement augmenté depuis sa création en 2012. En 2018, Coinbase détenait une valorisation de 8 milliards de dollars après avoir organisé un cycle de financement dans lequel il a obtenu 300 millions de dollars. Le premier trimestre de 2021 a donné des chiffres favorables pour la société, au cours desquels les revenus de Coinbase ont totalisé 1,8 milliard de dollars, un sommet pour l’entreprise.

Coinbase mène une cotation directe, pas une introduction en bourse

Les inscriptions directes diffèrent des offres publiques initiales dans un certain nombre de domaines clés, y compris la participation des souscripteurs, bien que les deux servent de moyen pour les entreprises d’entrer en bourse. Les offres publiques initiales impliquent des souscripteurs, contrairement aux inscriptions directes. «Un souscripteur est toute partie qui évalue et assume le risque d’une autre partie moyennant des frais», explique Investopedia, ajoutant:

«Les frais payés à un souscripteur prennent souvent la forme d’une commission, d’une prime, d’un spread ou d’un intérêt. Les souscripteurs jouent un rôle essentiel dans de nombreux secteurs du monde financier, notamment le secteur des prêts hypothécaires, le secteur des assurances, les marchés boursiers et certains types courants de négociation de titres de créance. »

Coinbase a déposé une demande en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis vers la fin de 2020. La société avait initialement prévu que sa cotation directe soit lancée en mars, mais la bourse a repoussé l’événement en avril après avoir reçu et réglé une pénalité de 6,5 millions de dollars des États-Unis. Commodity Futures Trading Commission. L’amende découle des allégations de l’agence gouvernementale selon lesquelles Coinbase n’a pas déclaré correctement le volume d’échange. L’amende comprenait également le fait qu’un travailleur avait manipulé les chiffres du volume d’échange en «auto-négociant».

Négocier l’action du cours de l’action Coinbase sur FTX avant le jour de la cotation

Avant la cotation en bourse de Coinbase, les parties intéressées peuvent échanger des contrats à terme sur Coinbase en utilisant l’échange de dérivés crypto FTX, selon un document d’information FTX. La bourse a lancé le produit à règlement par jeton en décembre 2020. «Coinbase (CBSE) est un contrat pré-IPO», déclare FTX sur la page de trading du produit, ajoutant:

«Il suit la capitalisation boursière de Coinbase divisée par 250 000 000. Les soldes CBSE seront convertis en un montant équivalent de jetons d’actions fractionnaires Coinbase à la fin de la première journée de négociation publique de Coinbase. Dans le cas où Coinbase ne serait pas coté publiquement avant le 1er juin 2022, les soldes CBSE expireront à 32 dollars, conformément à une valorisation de 8 milliards de dollars. »

Les actions tokenisées sur FTX représentent la propriété de leurs actions sous-jacentes respectives. Prenant comme exemple son produit de trading tokenisé Tesla, FTX déclare dans un article d’aide sur son site Web: «Ces jetons au comptant sont soutenus par des actions Tesla conservées par CM-Equity. Ils peuvent être rachetés avec CM-Equity contre les actions sous-jacentes si vous le souhaitez. »

Les actions tokenisées sur FTX, ainsi que ses contrats pré-IPO CBSE, résultent de la coopération entre FTX et la société de services financiers CM-Equity AG. FTX, cependant, n’est pas ouvert aux clients de certaines régions, comme les États-Unis.

Comment obtenir le prix le plus bas pour l’action Coinbase?

«Le prix le plus bas est relatif à la stratégie de trading d’un investisseur», a déclaré le porte-parole de Fidelity, ajoutant: «Une fois qu’un client de Fidelity décide de la juste valeur d’une action, il peut définir une alerte de prix pour le moment où l’action peut atteindre son prix cible. , ils peuvent définir un ordre limite, ou ils peuvent accéder à la position sur un calendrier régulier – par exemple, 50 $ / mois – jamais plus pratique puisque nous offrons des fractions d’actions et 0 $ de commissions en ligne.

Coinbase a déjà vendu certaines de ses actions. En mars, il a été révélé que des ventes aux enchères privées avaient eu lieu dans lesquelles le prix par action aurait varié de 350 $ à 375 $. Les estimations placent Coinbase à une valorisation de 100 milliards de dollars. Plus tard en mars, il a été signalé que 114 850 769 actions Coinbase avaient été enregistrées par la société. Les actions entrent dans la catégorie des actions ordinaires de catégorie A.