Vous voulez acheter Dogecoin ? Lisez ceci en premier

Avec autant de battage médiatique, d’attention du grand public et de soutien des célébrités, il est facile de penser que le dogecoin est un investissement solide. Mais la crypto-monnaie sur le thème du chien est-elle vraiment aussi innocente qu’elle en a l’air ?

Dogecoin a parcouru un long chemin depuis ses débuts modestes en tant que crypto-monnaie parodique basée sur un mème Internet viral d’un « doge » Shiba Inu. À l’époque où ce n’était qu’un chiot en décembre 2013, le prix du doge était de 0,00055878 $ par pièce, à des mondes éloignés de son sommet historique de mai 2021 de 0,69 $ (123 383,30 %).

Une grande partie du succès du projet Dogecoin peut être attribuée à sa communauté inconditionnelle d’adeptes qui, au début, ont aidé le projet à prendre une toute nouvelle vie. Cela comprenait l’extension de l’utilité de dogecoin à une crypto-monnaie à bascule via des applications tierces et l’utilisation de doge pour soutenir une gamme de causes caritatives – dont certaines ont attiré l’attention des médias grand public.

Plus récemment, cependant, la raison pour laquelle la popularité de dogecoin a grimpé en flèche n’est pas due à une nouvelle utilité ou fonction, mais parce que les mèmes et l’ironie ont une résonance dans les tribus Internet. Cela va doubler pour le monde de la crypto-monnaie, qui se prête au langage et aux blagues d’initiés. Cette culture s’est considérablement développée et est devenue plus influente au cours de la dernière année (voir Wallstreetbets). qui profite naturellement au dogecoin. Il a même réussi à attirer des célébrités de premier plan qui ont amplifié la propagation et les effets de ce phénomène social, notamment Snoop Dogg, Gene Simmons et la personne qui a sans doute la plus forte traction sur la laisse de dogecoin, le cofondateur de Tesla, Elon Musk (alias le « père-chien »).

Mais alors que tout le battage médiatique alimenté par les mèmes et l’activité de prix extravagants sont passionnants, il est important de savoir qu’il existe un certain nombre de risques sous-jacents associés à la possession de dogecoin que tout nouvel investisseur devrait connaître avant de plonger dans cet actif numérique.

1. Dogecoin a un approvisionnement illimité …

En février 2014, le cofondateur de Dogecoin, Jackson Palmer, a décidé de supprimer complètement le plafond d’approvisionnement de la crypto-monnaie, qui s’élevait auparavant à 100 milliards de pièces, dans le but d’encourager l’utilisation de la pièce pour donner un pourboire et de dissuader les gens de la détenir.

Cela signifie que dogecoin a une offre inflationniste et que de nouvelles pièces affluent continuellement sur le marché. En revanche, le bitcoin (BTC), la crypto-monnaie originale et la plus précieuse, a un plafond de 21 millions d’unités.

Pourquoi l’offre infinie de dogecoin est-elle un problème ? L’offre et la demande sont les deux moteurs fondamentaux pour déterminer la juste valeur marchande des biens, des services et des actifs. Il est généralement admis que les actifs en forte demande et en offre rare sont susceptibles d’augmenter en prix, tandis que les actifs en faible demande et offre élevée sont susceptibles de perdre de la valeur.

Dogecoin, cependant, est un peu une anomalie. La demande pour la pièce est actuellement supérieure au nombre de pièces entrant sur le marché, donc le prix augmente. Même avec une offre infinie, si les acheteurs continuent d’acheter des pièces à un taux égal ou supérieur à celui auquel ils entrent sur le marché, le prix continuera d’augmenter ou d’atteindre un niveau d’équilibre.

Grand Si. Afin de maintenir les niveaux de prix, les acheteurs de dogecoins devront continuellement acheter toutes les pièces créées car il n’y a pas de pénurie pour soutenir le prix.

Pensez-y comme à pelleter la neige de votre allée dans un blizzard sans fin. Oui, vous pourriez argumenter, si tout le monde dans la rue aidait, vous pourriez le garder à l’écart, mais il est probable que la neige finira par gagner.

2. … et il grandit chaque jour

Au rythme de minage actuel, 10 000 nouveaux dogecoins sont libérés en bloc de récompenses chaque minute. Cela représente environ 14,4 millions de nouveaux dogecoins entrant en circulation chaque jour, soit 5,2 milliards par an.

Ces récompenses en bloc sont fixes, ce qui signifie que pas plus ou pas moins de 10 000 dogecoins seront attribués aux mineurs chaque minute. La seule chose qui changera avec le temps est la difficulté de minage, qui pour dogecoin s’ajuste après chaque bloc. La difficulté augmente et diminue en fonction du nombre de mineurs en compétition pour découvrir de nouveaux blocs à un moment donné.

À l’heure actuelle, la difficulté d’extraction de dogecoin atteint un sommet en deux ans en raison de l’augmentation des prix, ce qui, à son tour, pousse la rentabilité minière de DOGE à des sommets records et attire davantage de mineurs sur le réseau.

3. Dogecoin manque également de développement technique

En 2015, Palmer s’est éloigné de Dogecoin, frustré par l’industrie cryptographique «toxique» de l’époque, qui, selon lui, devenait de plus en plus «comme une bande de frères libertaires blancs assis dans l’espoir de devenir riche et proposant un mot à la mode à moitié cuit. -des idées commerciales remplies qui échouent souvent dans un effort pour essayer de le faire.

La crypto-monnaie basée sur les mèmes a été laissée entre les mains de quelques développeurs de la communauté pour continuer là où Palmer s’était arrêté. Cependant, peu de choses ont été faites avec le code au cours des six dernières années. Avant la récente version de Dogecoin Core 1.14.3 le 28 février, le dernier développement majeur a été publié le 8 novembre 2019. Il y avait également un écart notable entre le 10 novembre 2015 et le 4 février 2018, où aucun des mises à jour ont été publiées. Pour la perspective, le code du réseau Bitcoin est mis à jour presque tous les jours.

Les développeurs de Dogecoin soutiennent qu’il y a peu de raisons de publier des versions régulières. « Il fonctionne de manière stable et les règles du réseau n’ont pas changé depuis d’une manière qui le mettrait en danger », a déclaré Maximilian Keller, l’un des développeurs de la communauté. « Le réseau Dogecoin n’a pas nécessairement les mêmes défis que Bitcoin, c’est donc un problème moins urgent pour nous » de le mettre à jour régulièrement.

Néanmoins, on pourrait s’attendre à ce qu’un projet qui a maintenant une capitalisation boursière dépassant 50 milliards de dollars (plus grand que celui de Ford) et un fonds communautaire qui détient actuellement 23 532 879 pièces (9,1 millions de dollars aux prix actuels) commence à émettre des mises à jour de code plus fréquentes, même s’il est toujours une blague crypto-monnaie.

4. 10 portefeuilles détiennent 44% de tous les dogecoins

Selon les données, près de la moitié de tous les dogecoins en circulation sont détenus dans une poignée d’adresses de portefeuilles cryptographiques, le plus grand portefeuille représentant 28% de l’offre. Pourquoi c’est un problème? Eh bien, cela signifie qu’à tout moment, l’une de ces baleines pourrait quitter le marché et faire chuter les prix du doge. Sans oublier qu’ils pourraient facilement utiliser leurs énormes positions pour manipuler le marché via la chasse au stop-loss, en créant des murs d’achat et de vente ou en utilisant d’autres stratégies de trading pour augmenter ou baisser artificiellement le prix. Cela laisse tous les autres investisseurs dogecoins à la merci de leurs activités de trading.

Malgré ces inconvénients évidents, le dogecoin pourrait bien continuer à monter haut pendant un certain temps sur le battage médiatique sur les réseaux sociaux, l’approbation des célébrités et la culture rapide des mèmes. (Joe Weisenthal de Bloomberg a récemment noté avec joie que, si l’on tient compte du récent rallye, doge a surperformé BTC sur sept ans.)