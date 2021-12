Vous voulez acheter une maison plus grande ? Voici comment l’investissement fractionné peut vous aider

Qu’il s’agisse d’acheter une nouvelle maison ou d’épargner pour votre retraite, la propriété fractionnée permet aux investisseurs particuliers de profiter des avantages du marché immobilier commercial en pleine croissance pour constituer leur patrimoine et atteindre leurs objectifs financiers.

Posséder une maison est le rêve de tout individu à travers le monde. Celui qui n’a pas de maison veut une maison et celui qui a une maison en veut une plus grande, le désir d’une maison est comme un cercle vicieux sans fin. En plus d’être un symbole de statut social, une grande maison apporte bonheur et confort car les membres de la famille peuvent coexister tout en profitant de leur propre espace. Le principal obstacle au passage à une maison plus grande est souvent le manque de fonds. La stratégie la plus courante pour contourner ce problème consiste à vendre la maison existante et à financer le manque à gagner avec un prêt immobilier.

Mais est-ce la bonne stratégie ? Après tout, les prêts vous appauvriront de quelques centaines de milliers de dollars en raison des intérêts que vous devrez payer. Ajoutez à cela divers ajouts tels que les frais de traitement – ​​et les emprunteurs finissent généralement par débourser pas mal d’argent supplémentaire pour financer leur propriété.

Un prêt immobilier a-t-il un sens ?

Prenons un exemple. Disons que la nouvelle maison coûte Rs 1 crore. Vous décidez de vendre votre maison existante pour Rs 65 lakh et de contracter un prêt immobilier pour les Rs 35 lakh restants afin que vous et votre famille puissiez emménager dans la nouvelle propriété.

En règle générale, les taux des prêts immobiliers sont de 7 à 9 % par an. Ainsi, un prêt de Rs 35 lakh sur sept ans à 7% d’intérêt vous obligerait à payer Rs 52 824 en tant qu’EMI. Au total, vous paieriez à la banque Rs 44.37.216 ou environ Rs 44.40 lakh, y compris un intérêt de Rs 9.37.216 sur le montant principal de votre prêt.

Mais si nous disions, vous pouvez acheter la maison de vos rêves à Rs 1 crore grâce à un investissement plutôt qu’à un prêt, économisant ainsi Rs 9,40 lakh. Cela ne semblerait-il pas plus intéressant?

La propriété fractionnée est une bonne solution

La propriété fractionnée d’une propriété commerciale est une option d’investissement unique à faible risque et à rendement élevé que les acheteurs de maison peuvent utiliser pour financer la maison de leurs rêves. Avec cette option, vous pouvez acheter un bien immobilier commercial à un prix abordable de Rs 25 lakh, rendant ainsi les investissements immobiliers commerciaux abordables pour les particuliers.

Les investisseurs peuvent gagner un revenu locatif assuré de 8 à 10 % par an, plus une appréciation du capital de 5 à 10 % par an, ce qui en fait une excellente option pour faire croître votre patrimoine. Avec une augmentation des loyers de 15 % tous les trois ans et des baux fixes de 5 à 7 ans, la propriété fractionnée allie stabilité et bons rendements pour concurrencer favorablement les autres classes d’actifs du marché.

La meilleure façon de financer la maison de vos rêves

Voyons maintenant comment financer une maison plus grande grâce à un investissement immobilier fractionné, et ainsi éviter de payer des intérêts sur le prêt et les frais de traitement, tout en gagnant un revenu supplémentaire.

Disons qu’au lieu de contracter un prêt de Rs 35 lakh, vous investissez Rs 25 lakh de vos économies dans une propriété commerciale via la voie de l’investissement fractionné. Vous pourriez gagner Rs 2 lakh par an à un rendement locatif de 8% avec une croissance de 15% tous les trois ans en raison de l’escalade des loyers.

De plus, votre investissement augmentera de 5 à 10 % par an en raison de l’appréciation du capital. En supposant un taux d’appréciation du capital prudent de 5% par an, votre investissement atteindra Rs 35,17 lakh en sept ans, ce qui entraînera une augmentation de Rs 10,17 lakh. Les revenus locatifs de votre investissement ajouteront un autre Rs 14 lakh à votre cagnotte (Rs 2 lakh x 7 ans, hors indexation de loyer) portant la valeur nette de votre investissement initial à Rs 49,17 lakh en sept ans.

Cela vous donnera un corpus total de Rs 1,14 crore pour acheter votre nouvelle maison. Le seul sacrifice que vous devrez faire est que vous devrez reporter votre achat de quelques années.

Risque et sécurité

Bien sûr, l’investissement fractionné n’est pas sans risques. Les risques associés à l’appréciation du capital et au rendement locatif présumés pourraient être préjudiciables aux investisseurs ayant une connaissance limitée du secteur. Il est également important de connaître l’effet de facteurs tels que l’emplacement et les taux d’inoccupation sur les rendements et l’évaluation. Par conséquent, les investisseurs doivent s’associer à de bonnes plateformes d’investissement fractionnaire connues pour leur conseil et leur diligence raisonnable.

Les principales plates-formes d’investissement fractionnaire ne traitent que des propriétés commerciales pré-louées, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour les investisseurs de détail. Chaque propriété est contrôlée sur plusieurs paramètres tels que la réputation du constructeur, la solvabilité, l’emplacement, la solvabilité du locataire, le TRI, le contrat de location, etc. L’existence de tels filets de sécurité en fait l’une des meilleures options actuellement sur le marché offrant une combinaison unique de bons rendements et de stabilité.

Option d’investissement nouvelle génération

Combinant les avantages de la proptech avec un approvisionnement étendu et une vérification rigoureuse, les plateformes de propriété fractionnée offrent aux particuliers un moyen facile d’investir dans l’immobilier commercial en garantissant la sécurité et la transparence de leurs investissements.

Qu’il s’agisse d’acheter une nouvelle maison ou d’épargner pour votre retraite, la propriété fractionnée permet aux investisseurs particuliers de profiter des avantages du marché immobilier commercial en pleine croissance pour constituer leur patrimoine et atteindre leurs objectifs financiers.

Avec des flux de trésorerie sécurisés, une diversification des actifs et un potentiel d’appréciation, l’investissement fractionné de la propriété commerciale est parmi les investissements les plus attrayants sur le marché aujourd’hui. Utilisez cet investissement new age pour économiser de l’argent tout en finançant la maison de vos rêves.

(Par Shiv Parekh, fondateur de hBits, une plateforme immobilière fractionnée)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur.

