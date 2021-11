Vous voulez avoir l’air plus confiant ? Évitez ces 11 mots et phrases qui vous font paraître faible

Dans un monde si compétitif, la dernière chose que vous devez faire est de vous saper. Mais c’est ce que beaucoup d’entre nous font lorsque nous communiquons d’une manière qui nous rend moins confiants, moins déterminés et moins sûrs de nous-mêmes.

Mais il existe une solution efficace : remplacez les mots et expressions faibles par ceux qui vous donneront l’impression d’être plus professionnel et compétent.

Voici ce que les psychologues, les linguistes, les recruteurs et les PDG disent que vous devriez éviter d’utiliser si vous voulez aller de l’avant, ainsi que des remplacements simples qui feront une grande différence dans la façon dont vous êtes perçu :

1. « Est-ce que cela a du sens ? »

Que dire à la place : « Quelles sont vos pensées? » ou « J’aimerais votre avis à ce sujet. »

Si vous demandez « Est-ce que cela a un sens ? » après avoir fini de partager une pensée, vous donnez immédiatement l’impression que vous n’êtes pas vous-même convaincu, que votre idée est peut-être incomplète.

Plutôt que de rechercher la validation ou l’approbation, vous devriez demander à l’auditeur ou au lecteur leur avis sur votre idée.

2. « Peut-être qu’on devrait essayer… »

Que dire à la place : « Essayons… » ou « C’est une bonne idée d’essayer… »

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, « peut-être » était écrit en deux mots – « peut » et « être » – ce qui montre clairement qu’il se réfère littéralement à quelque chose qui pourrait arriver, mais peut-être pas.

C’est assez fade lorsque vous l’appliquez à vos propres idées ou suggestions. Soit vous croyez en ce dont vous parlez, soit vous n’y croyez pas.

3. « Je pense que ce serait… »

Que dire à la place : « Je crois que ce serait… »

Il s’agit d’une distinction mineure, mais valable : « je pense » semble plus faible que « je crois » et est un peu plus douteux, comme si vous disiez que quelque chose pourrait fonctionner, mais vous n’êtes pas sûr.

« Je crois » vous met en charge de la pensée et véhicule une sûreté calme. Et même si vous n’êtes pas sûr du tout, personne n’a besoin de le savoir !

4. « Je ne suis pas positif, mais… » ou « Je ne suis pas sûr, mais… »

Que dire à la place: Quoi que tu allais dire après le « mais »

Vous n’avez pas besoin d’ajouter des clauses de non-responsabilité. De même, si vous commencez votre phrase par « Je sais que c’est peut-être une question stupide, mais… » ou « Je ne veux pas paraître arrogant, mais… », vous vous affaiblissez.

C’est une règle simple qu’il convient de répéter : ne vous rabaissez pas. Déjà.

5. « Je voulais juste toucher la base… »

Que dire à la place: « Je voulais toucher la base… »

Combien de fois avez-vous commencé un e-mail avec « Je voulais juste vous demander si… » ? Le problème dans ce cas est que le « juste » est un adoucisseur – presque des excuses, comme si vous disiez : « Je déteste vous déranger, mais… »

Il y a un temps et un endroit pour cela, mais la communication d’entreprise ne l’est généralement pas.

6. « Inutile de dire… »

Que dire à la place: Rien

« Inutile de dire » vient d’une longue série de phrases ironiques où vous ouvrez un sujet en disant que vous n’allez pas dire quelque chose, mais que vous le dites quand même. Alors pourquoi le faire ?

7. « À mon avis… »

Que dire à la place: Rien

Allez droit au but et supprimez les intros inutiles et faibles. Quiconque vous écoute ou lit ce que vous avez écrit sait que c’est votre opinion ou votre croyance. C’est pourquoi vous leur dites tout ce que vous leur dites !

8. « Pour ce que ça vaut… »

Que dire à la place: Rien

Ceci est une autre introduction qui donne l’impression que vous n’êtes pas convaincu de ce que vous dites. Et si vous n’êtes pas convaincu de votre point de vue, pourquoi quelqu’un d’autre le serait-il ?

9. « Désolé »

Que dire à la place: « Excuse-moi »

C’est bien de s’excuser si vous avez fait quelque chose de mal et que vous devez le reconnaître, mais trop de gens lancent un « désolé » et finissent par affaiblir leur image. Pourquoi dire « Désolé de vous déranger » alors qu’un simple « Excusez-moi » est plus court, plus vif et moins autodérision ?

Les psychologues suggèrent que les gens ont tendance à penser que ceux qui abusent du « Je suis désolé » sont inefficaces et manquent de confiance en eux. Si vous avez besoin de plus de conviction, gardez à l’esprit qu’à partir du 13ème siècle, le mot « désolé » a été utilisé pour signifier « misérable » ou « sans valeur ».

Un autre similaire à éviter : « Je déteste demander, mais… » Il suffit de demander !

dix. « [X] a été développé pour augmenter [X]. »

Que dire à la place: « J’ai développé [X] augmenter [X]. »

« J’ai développé [X] augmenter [X] » semble plus confiant car il utilise la voix active au lieu de la voix passive.

Avec la voix passive, le sujet a quelque chose à faire ; avec l’actif, le sujet fait l’action. Donc, si vous avez créé une nouvelle campagne marketing pour accroître la notoriété de votre marque, pourquoi ne pas utiliser la voix active et vous en attribuer le mérite dès le départ ?

11. « … si tu vois ce que je veux dire »

Que dire à la place: Rien

Nous avons vu tellement de gens terminer leurs phrases par « si vous voyez ce que je veux dire » ou par son quasi-jumeau tronqué « tu sais ce que je veux dire ? » Si vous êtes l’un d’entre eux, arrêtez-vous maintenant. C’est une phrase de remplissage qui ne veut rien dire – et irrite en fait beaucoup de gens.

Dans le même ordre d’idées, évitez de commencer les phrases par des phrases gonflées comme « C’est important de noter que… » Vous ne faites qu’ajouter des mots inutiles. Vous savez ce que nous voulons dire ?

Kathy et Ross Petras sont les frères et sœurs co-auteurs de « Moments Awkword », « You’re Saying It Wrong » et « That Doesn’t Mean What You Think It Means ». Leur travail a été présenté dans le New York Times, le Washington Post et la Harvard Business Review. Suivez-les sur Twitter @kandrpetras.

