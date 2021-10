Vous voulez capturer Diwali dans toute sa splendeur ? Six raisons pour lesquelles vous devriez vous procurer un Nord 2 5G !

Le OnePlus Nord 2 contient un capteur principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels, similaire à celui vu sur le produit phare OnePlus 9 Pro.

Le point culminant de la saison des fêtes indiennes est Diwali, la fête marquée par l’allumage de lampes dans la nuit, célébrant la victoire du Bien sur le Mal. Et comme il se déroule la nuit, le capturer dans toute sa splendeur peut être un défi – après tout, il existe une multitude de lumières, d’intensité, de couleurs et de tailles différentes. À moins bien sûr que vous ayez un OnePlus Nord 2 5G à portée de main.

Oui, le téléphone est un spectacle pour les yeux endoloris avec son design élégant. Il est également livré avec un très bon matériel à l’intérieur – un écran AMOLED fluide de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur phare MediaTek Dimensity 1200-AI soutenu par une RAM et un stockage rapides, une interface utilisateur Oxygen OS propre, une prise en charge 5G et un 4500 Batterie mAh qui se recharge en une demi-heure. Mais ce qui rend le Nord 2 5G particulièrement adapté à Diwali, ce sont ses appareils photo et sa puissance photographique. Voici six raisons pour lesquelles nous pensons que le Nord 2 est LA caméra dont vous avez besoin pour capturer Diwali dans toute sa splendeur glorieuse :

Magie de l’IA

La photographie ne concerne pas seulement les appareils photo et le nombre de mégapixels, elle concerne également le logiciel qui les prend en charge. Et ici, le OnePlus Nord 5G a un énorme avantage. Grâce à son habile utilisation de l’IA, les vidéos et les images capturées par le OnePlus Nord 2 5G sont parfaites. Alors que AI Photo Enhancement identifie automatiquement les scènes et modifie les paramètres en conséquence (il peut identifier plus de vingt scènes), Video Enhancement corrige le contraste, la couleur et la luminosité des vidéos. Vous vous retrouvez avec de superbes images et vidéos de toute façon.

Un capteur principal du OnePlus 9 Pro

Le OnePlus Nord 2 contient un capteur principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels, similaire à celui vu sur le produit phare OnePlus 9 Pro. C’est un capteur de niveau phare avec une grande ouverture f/1,88 pour capturer plus de lumière (parfait pour la Fête des Lumières). Et il est livré avec deux autres capteurs à l’arrière qui sont également très redoutables – un ultra-large de 8 mégapixels pour une perspective plus large et un objectif mono de 2 mégapixels pour les moments où vous n’avez pas besoin de couleur !

Indéfectible

Le capteur principal du Nord 2 5G n’est pas seulement un niveau phare, mais il est également doté de la stabilisation optique de l’image (OIS), une fonctionnalité généralement associée aux caméras de téléphone haut de gamme. Cela signifie que l’appareil photo fonctionnera en permanence pour annuler les effets de flou causés par le tremblement de l’appareil photo. Tout cela garantit de superbes photographies et vidéos en basse lumière.

Prise de vue aux chandelles

Les appareils photo du OnePlus Nord 2 5G sont spécialement conçus pour la photographie de nuit. Il est livré avec un mode Portrait de nuit spécial pour la photographie de portrait dans des conditions où la lumière n’est pas la plus grande. Et puis il y a Nightscape Ultra, une version améliorée du célèbre mode Nightscape de OnePlus, qui vous permet en fait de prendre des images claires avec une visibilité de seulement 1Lux. C’est la lumière d’une seule bougie !

Selfie sultan aussi

Ce n’est pas parce que Diwali vous offre des vues et des visions époustouflantes que vous ne devriez pas vous prendre en photo aussi. Le OnePlus Nord 2 5G est livré avec la caméra selfie la plus puissante jamais vue sur un appareil OnePlus – un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels vous garantit d’obtenir de superbes couleurs et détails. Et si vos amis veulent faire partie de l’action, eh bien, il y a le nouveau Group Shots 2.0 qui peut détecter jusqu’à cinq visages et améliore également les détails comme la couleur de la peau et le contour des yeux.

Capturez les deux côtés de l’histoire de l’image

Il y a deux côtés à chaque histoire : ce que vous voyez, et bien, vous-même. OnePlus le comprend, c’est pourquoi il a non seulement doté le Nord 2 5G d’excellentes caméras arrière et avant, mais vous a également donné la possibilité de les utiliser simultanément. En utilisant le mode vidéo Dual View, vous pouvez désormais montrer à tout le monde non seulement ce que vous voyez, mais aussi vous-même en même temps. Les créateurs de contenu et même les utilisateurs en général vont adorer cela. Surtout en période de festival quand les gens veulent voir les lumières et les décorations, mais aussi vous !

Alors dites « fromage » à Diwali cette année avec un OnePlus Nord 2 5G et créez des souvenirs inoubliables. Vous serez surpris par les résultats.

