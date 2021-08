Vous voulez construire un portefeuille mondial ? Voici comment investir dans des actions étrangères

Pour réduire le risque lié aux actions, il est très important de diversifier en investissant dans plusieurs actions au lieu d’investir dans une seule action.

Les investissements en actions sont considérés comme risqués, mais produisent un rendement plus élevé que les instruments à rendement fixe à long terme. Pour réduire le risque, il est très important de diversifier en investissant dans plusieurs actions au lieu d’investir dans une seule action.

Outre la diversification par des investissements dans des actions nationales, investir dans des actions étrangères apporterait une plus grande stabilité dans un portefeuille grâce à une diversification géographique.

Pourquoi investir à l’international ?

« Lorsque vous investissez dans des actions, vous investissez votre argent dans des entreprises cotées en bourse directement ou par le biais de fonds communs de placement. De même, il existe de nombreuses entreprises dans le monde, attrayantes et compétitives, qui offrent des perspectives commerciales et de croissance pour votre investissement. Il peut s’agir d’une très bonne marque ou d’une entreprise qui n’est pas disponible en Inde. Ce sont de grandes entreprises mondiales, extrêmement rentables, évolutives et elles ont des opérations mondiales comme une opportunité à offrir à un investisseur. Nous avons tous entendu parler du terme populaire : FAANG (ce sont des géants de la technologie : Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google) de même que d’autres sociétés à croissance rapide Microsoft, Nvidia, Shopify, Tesla, Tencent, Ping An et de nombreuses autres sociétés bien connues. . Ce sont toutes des entreprises dans lesquelles un investisseur aimerait investir mais ne savait pas comment le faire », a déclaré Santosh Joseph, fondateur et associé directeur de Germinate Investor Services LLP.

Options d’investissement

« Il y a trois façons d’investir à l’international – une, vous pouvez investir directement dans des sociétés/actions internationales cotées, deux, vous pouvez investir dans un indice/ETF d’un pays, trois, vous pouvez investir dans un fonds – Diversifié ou thématique. De plus, un investisseur peut également investir en fonction de la géographie. Par exemple, on peut investir en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Chine ou dans les marchés émergents. Ce sont des thèmes dominants qui se jouent pour les investisseurs indiens qui souhaitent envisager d’investir à l’international », a déclaré Joseph.

Investir directement

« Il existe des sites en ligne qui permettent d’investir directement dans ces actions internationales, mais il faut se rappeler que parfois ce n’est pas toujours facile pour de multiples raisons. Premièrement, tous ces stocks sont exprimés en dollars. Lorsque vous convertissez le dollar en roupies indiennes, cela devient très cher. Par exemple, une action Amazon coûte aujourd’hui environ 3 200 $. Un investisseur dépensera plus de Rs 2 lakh juste pour une seule action d’Amazon », a déclaré Joseph.

Investir via des ETF

« La deuxième façon d’investir consiste à utiliser les FNB offerts par le biais de fonds communs de placement. L’ETF nécessite un compte demat et un compte de trading », a déclaré Joseph, ajoutant: « Cependant, le plus simple et le plus facile consiste à utiliser la voie de l’alimentation ou des fonds de fonds qui investissent dans des sociétés basées en dehors de l’Inde. Ils proposent également des fonds indiciels dans cette voie qui investissent dans des indices étrangers tels que S&P 500, NASDAQ, Russell, Dow Jones, etc. Vous avez également les options de fonds d’or, de matières premières, de technologie, y compris l’énergie et les ressources, également différenciées selon la géographie. Un investisseur n’a pas forcément à s’inquiéter car beaucoup de fonds communs de placement ont déjà plusieurs thèmes. C’est aussi simple que d’investir dans n’importe quel fonds commun de placement au pays.

Investir par le biais de fonds internationaux

Investir dans des fonds internationaux (fonds de fonds) présente peu d’avantages. Premièrement, vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Demat et un compte de trading. Deuxièmement, il est très facile d’investir car l’investisseur n’a pas à ouvrir un compte international ni à s’inquiéter des fluctuations des devises. Troisièmement, vous n’avez pas à vous soucier de la limite que vous pouvez investir car il y a une limite annuelle via LRS (Liberalized Remittance Scheme) si vous investissez directement, mais si vous investissez dans des fonds qui sont déjà disponibles par des sociétés de fonds communs de placement indiennes , vous n’avez même pas à vous en soucier », a déclaré Joseph.

« Les caractéristiques habituelles des investissements SIP, STP et forfaitaires rendent l’investissement pratique », a-t-il ajouté.

Comment investir

Différents intermédiaires d’investissement en Inde ont collaboré avec leurs homologues d’autres pays pour offrir aux investisseurs des opportunités d’investir dans des actions étrangères.

« Investir dans des actions étrangères et des ETF est devenu plus facile qu’auparavant. Actuellement, la majorité des courtiers offrent des opportunités d’investissement sur les marchés américains, car ils sont les plus importants et aussi les plus populaires », a déclaré Vamsi Krishna, responsable des produits et du marketing, Axis Securities.

«Pour investir dans des actions et des ETF cotés au NASDAQ et au NYSE, les investisseurs doivent ouvrir un compte auprès d’un courtier enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC est l’organisme de réglementation aux États-Unis, à l’instar du SEBI en Inde », a ajouté Krishna.

Expliquant leurs offres, Krishna a déclaré: «Axis Direct propose des investissements mondiaux par l’intermédiaire de notre partenaire Vested, un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Les clients peuvent se connecter à notre portail et ouvrir un compte avec Vested entièrement en ligne en téléchargeant leurs copies de la carte Aadhar et de la carte PAN. Une fois le KYC vérifié par l’équipe centrale, les clients peuvent utiliser leur compte pour transférer des fonds et acheter des actions et des ETF. Dans le cadre du programme de transfert de fonds libéralisé (LRS), les clients sont autorisés à transférer jusqu’à 2 50 000 $ à l’étranger pour investir (environ 1,8 crore de Rs). Avec l’investissement mondial d’Axis Direct, les clients peuvent non seulement effectuer des transactions sur des actions américaines comme Amazon, Tesla ou Google, mais également obtenir des conseils et une assistance via des portefeuilles modèles (Vests). Des gilets comme SAAS et Moat ont donné plus de 28% de rendement au cours de la dernière année. »

Un autre intermédiaire d’investissement de premier plan – ICICI Securities – a récemment annoncé les services permettant à ses clients d’investir dans des actions mondiales. ICICI Securities s’est associé à ‘Interactive Advisors’ et ‘Interactive Brokers LLC’ pour cela.

« Grâce à ces partenariats, les clients d’ICICIdirect pourraient désormais investir dans des portefeuilles composés d’actions et d’ETF américains gérés par Interactive Advisors, un conseiller en investissement américain, sur la base de modèles construits par des gestionnaires de fonds mondiaux renommés comme Global X- de Mirae Asset. , State Street Global Advisors, Legg Mason (acquis par Franklin Templeton Investments), Wisdom Tree et d’autres gestionnaires de portefeuille », Anupam Guha, responsable de la gestion de patrimoine privé, ICICI Securities.

“Avec cette association avec Interactive Brokers LLC, une société de courtage en ligne basée aux États-Unis avec des capacités de négociation multi-actifs et multi-géographiques, ICICI Securities offrira également des opportunités d’investir dans des bourses des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de Hong Kong, l’Allemagne et Singapour », a-t-il ajouté.

« Il est logique qu’un investisseur considère les options déjà disponibles, qu’il s’agisse d’un indice, d’un pays, d’une thématique ou si un investisseur souhaite simplement une participation mondiale. Une exposition mondiale est un bon moyen de se diversifier et de profiter des opportunités du marché mondial. Vous avez la possibilité d’investir dans des sociétés mondiales qui peuvent ne pas être cotées ou présentes en Inde. Des exemples classiques sont Tesla, Amazon et Google et bien d’autres géants de ce type », a déclaré Joseph.

« Par conséquent, il est clair qu’il y a des avantages importants à investir sur les marchés mondiaux. Il existe de multiples opportunités grâce aux fonds déjà présents et disponibles à la commodité et à la simplicité d’investir dans des fonds communs de placement nationaux », a-t-il ajouté.

