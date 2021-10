Vous voulez contracter un prêt d’or de Rs 3 lakh ? Vérifiez combien cela vous coûterait

Vous devez savoir qu’un prêt d’or est offert jusqu’à 75 % de la valeur marchande de l’or mis en gage.

La demande de prêts en or a augmenté ces derniers temps, principalement en raison de la pandémie de Covid-19 car elle a affecté les revenus et les sources de revenus. Le prêt d’or est l’un des moyens les plus pratiques et les plus populaires de faire face à toute crise de trésorerie urgente, d’autant plus que la plupart des ménages ont de l’or sous une forme ou une autre.

L’or peut être facilement mis en gage pour bénéficier d’un prêt garanti à un taux d’intérêt inférieur à celui des prêts non garantis tels qu’un prêt personnel. De plus, un décaissement rapide et sans tracas ajoute à sa popularité.

Vous pouvez bénéficier d’un prêt en or auprès de n’importe quelle banque du secteur public, banque privée ou société de financement du logement non bancaire (NBFC). Alors que les banques du secteur public proposent actuellement des prêts d’or à partir d’un taux d’intérêt de 7 %, le taux de prêt d’or de la NBFC commence à partir de 11 %. Cependant, les faibles taux d’intérêt ne devraient pas être le seul critère pour contracter un prêt d’or.

Votre choix de prêt en or devrait dépendre de vos besoins et de votre capacité de remboursement. Si vos revenus se sont taris ou sont irréguliers, dépendre d’un prêt d’or pour quelque chose d’important peut être utile. Mais contracter un prêt d’or juste pour financer vos besoins ou payer une facture n’a peut-être pas de sens. Cela dit, vous devez également vous rappeler que si vous ne remboursez pas votre prêt d’or, le prêteur peut vendre votre or mis en gage pour récupérer ses cotisations, selon BankBazaar.

Vous devez également savoir qu’un prêt d’or est offert jusqu’à 75 % de la valeur marchande de l’or mis en gage. Ainsi, avant d’opter pour un prêt d’or, vous devez vérifier si l’or que vous allez donner en garantie répond aux exigences de financement. Idéalement, vous devriez comparer les offres de prêt d’or pour obtenir l’affaire. De plus, vous devez également prendre en compte les frais associés tels que les frais de traitement et les frais de pré-fermeture (le cas échéant) avant de finaliser votre décision.

Donc, si vous envisagez de contracter un prêt en or, jetez un œil aux offres actuelles de certaines des principales banques et NBFC du pays. Le tableau donne également les IME indicatifs pour les prêts d’or de Rs 3-lakh contractés pendant 2 ans pour chacun des prêteurs.

Notez que le tableau ne prend en compte que le taux d’intérêt le plus bas sur les prêts d’or annoncés pour chacun des prêteurs. Il n’a pas pris en compte les frais de traitement ou tout autre frais pour le calcul de l’EMI, et les taux qui vous sont applicables pourraient être plus élevés en fonction du montant de votre prêt, du ratio LTV, de la durée du prêt ou de toute autre condition du prêteur que vous avez choisi.

Taux d’intérêt et IME indicatifs pour un prêt d’or de Rs 3 lakh avec des durées de 2 ans

Avis de non-responsabilité : les taux d’intérêt sur les prêts d’or pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) et certaines NBFC ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques dont les données ne sont pas disponibles sur leur site internet ne sont pas prises en compte. Données collectées sur les sites Web respectifs le 28 septembre 2021. Les prêteurs ont été répertoriés par ordre croissant sur la base du taux d’intérêt, c’est-à-dire que la banque/NBFC offrant le taux d’intérêt le plus bas sur les prêts en or (pour divers montants de prêt) est placé en haut et le plus haut à le fond. Le taux annoncé le plus bas offert par les prêteurs a été pris en compte dans le tableau. Les IME indicatifs ont été calculés sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour un prêt d’or de Rs 3 lakh avec une durée de 2 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). *TAP minimum pour le trimestre de janvier à mars 2021. ^Pour le guerrier covid

