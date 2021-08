Vous voulez corriger la littératie financière ? Focus sur les milliardaires et les politiciens ⋆ Crypto nouveaux médias

Source : Adobe/barintolga

Agata Soroko, doctorante, Faculté d’éducation, L’Université d’Ottawa/Université d’Ottawa.

Peu de temps après que la pandémie de COVID-19 a plongé l’économie mondiale dans une crise en mars 2020, j’ai écrit un essai exprimant mon espoir que l’effondrement financier en cours ne serait pas utilisé pour justifier une incitation à davantage d’éducation financière dans les écoles. Mais c’est arrivé depuis.

En mai 2020, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé les résultats de son Programme international pour le suivi des acquis des élèves 2018 avec la question suivante : « Avec l’augmentation du chômage et la menace d’une récession mondiale, il est plus important que jamais de se demander : les adolescents sont-ils bien informé sur les questions d’argent?

L’Ontario a récemment ajouté la littératie financière au programme de mathématiques de 9e année. Certains chercheurs ont souligné la pertinence de l’éducation à la littératie financière dans le contexte de la crise économique actuelle du COVID-19.

La littératie financière, telle que définie par l’OCDE, est « une combinaison de sensibilisation, de connaissances, de compétences, d’attitudes et de comportements nécessaires pour prendre des décisions financières judicieuses et, en fin de compte, atteindre le bien-être financier individuel ».

Ma recherche sur les documents des programmes d’études secondaires au Canada et aux États-Unis montre que l’éducation à la littératie financière encadre les résultats financiers de manière individualiste qui est enracinée dans l’idéologie du mérite. La littératie financière traditionnelle accorde peu d’attention aux contextes économiques et sociopolitiques plus larges dans lesquels la prise de contrôle des finances est de plus en plus difficile pour les familles aux abois alors que l’écart entre les riches et tout le monde continue de se creuser.

Forte approbation du Forum économique mondial @wef, reconnaissant l’Ontario comme un chef de file mondial en matière de littératie financière… https://t.co/MynILFjil6 – Stephen Lecce (@Sflecce)

Les poussées post-récession

Au lendemain de la récession de 2008, la littératie financière a gagné du terrain au Canada et aux États-Unis.

La spécialiste de l’éducation Laura Pinto soutient que les effets économiques négatifs de la crise financière de 2008 étaient moins prononcés au Canada que dans les autres pays de l’OCDE. Pourtant, les liens établis par les gouvernements et les médias entre l’état de l’économie et le besoin de littératie financière parmi les citoyens ont conduit à l’élaboration d’une politique d’éducation en matière de littératie financière à travers le pays.

En 2010, un chroniqueur du Toronto Star a résumé : « Après le dernier krach boursier, le gouvernement fédéral s’est rendu compte que les gens avaient besoin d’aide pour dépenser, épargner, investir et, bien sûr, emprunter.

Dans les économies industrialisées comme dans les économies émergentes, l’OCDE a déclaré que « le manque de connaissances financières était l’un des facteurs contribuant aux décisions financières mal informées… ». emboîté le pas.

Ces recommandations et les efforts du gouvernement suggèrent que ce sont les habitudes de dépenses du grand public qui sont à l’origine de la récession, malgré le fait que l’absence de réglementation gouvernementale et les comportements imprudents et illégaux dans le secteur financier aient été des facteurs importants.

Irresponsabilité financière ?

Aujourd’hui, certains partisans de la littératie financière se concentrent sur la façon dont la récession COVID-19 a dévoilé l’irresponsabilité financière de certaines personnes.

Aux États-Unis, la maison de courtage Charles Schwab, dont le PDG est un milliardaire, est l’une des nombreuses sociétés de services financiers qui produisent des ressources d’éducation financière.

Les résultats de l’enquête en ligne de l’entreprise, menée par le Harris Poll auprès de plus de 2 000 adultes américains en juin 2020, sont publiés sur le site Web Schwab Money Wise, qui fait la promotion des plans de cours scolaires. L’enquête a révélé que 89 % des personnes interrogées conviennent que le manque d’éducation financière contribue à la pauvreté (58 %), au manque d’opportunités d’emploi (53 %), au chômage (53 %) et aux inégalités de richesse (52 %). Selon la société, les résultats exposent le «grave impact» du «manque d’éducation financière pendant COVID-19».

Des gens assistent à une manifestation à Montréal, le 29 août 2020, où ils ont manifesté pour financer la police dans le but de mettre fin au racisme systémique.

LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

Injustices économiques et raciales

Les défenseurs de l’éducation financière continuent de lier le savoir-faire et le comportement financiers individuels à des problèmes sociaux et économiques profondément enracinés, même face à une crise financière causée par une pandémie et une année de manifestations mondiales pour les droits civiques après le meurtre de George Floyd à Minneapolis.

La pandémie et les manifestations ont forcé le public à tenir compte de l’écart de richesse raciale aux États-Unis et au Canada, et du racisme économique dans la réponse et la reprise du Canada à la pandémie.

Des économistes comme Darrick Hamilton et William A. Darity, Jr. ont montré comment des structures économiques et sociales profondément enracinées, telles que l’héritage et les transferts de richesse intergénérationnels bénéficiant aux Blancs, perpétuent les inégalités de richesse et le racisme aux États-Unis. Pourtant, écrivent-ils, les récits de littératie financière impliquent qu’une mauvaise prise de décision ou des connaissances financières déficientes de la part des Noirs américains sont à l’origine de la pauvreté.

L’économiste politique Chris Clarke a noté comment, en réponse aux crises économiques, l’éducation à la littératie financière semble servir de stratégie d’adaptation qui rend les gens plus résilients face aux inévitables défaillances du marché.

Mais en positionnant les krachs financiers comme inévitables, les éléments contradictoires de cette réflexion deviennent évidents : un comportement conforme au marché approuvé par l’éducation financière ne peut en fin de compte garantir le bien-être économique de ses sujets.

Comme l’écrit Clarke, les bénéficiaires d’une formation en littératie financière apprennent à « apprendre à échouer ».

Points clés à retenir de COVID-19

Défions l’idée que si nous apprenons à mieux gérer notre argent, nous pouvons empêcher la prochaine crise financière ou y prospérer.

Au contraire, la pandémie nous a rappelé que nous ne sommes pas autonomes mais que nous faisons partie d’un collectif. Ce que nous voyons maintenant est un argument convaincant en faveur d’un filet de sécurité sociale solide qui comprend des congés de maladie payés, un logement abordable, une assurance-chômage et un système de santé solide.

Des années de politiques d’austérité et de désinvestissement dans l’État-providence avant la pandémie n’ont toutefois qu’exacerbé les effets de la COVID-19 au Canada.

Dans le même temps, la Prestation canadienne d’intervention d’urgence (PCU) a montré que la restructuration économique et la redistribution de la richesse sont possibles une fois qu’un problème est considéré comme une crise.

Mauvaises décisions de ceux qui sont au pouvoir

Au lieu de nous concentrer sur l’éducation financière des étudiants, recadrons la discussion autour du profond analphabétisme des personnes au pouvoir.

Une mauvaise élaboration des politiques a permis aux milliardaires canadiens d’augmenter leur richesse de 78 milliards de dollars pendant la pandémie, tandis que près de trois millions de Canadiens ont perdu leur emploi en mars et avril 2020 seulement.

Ceux qui travaillent dans des industries essentielles mal payées et qui ne peuvent pas se permettre des congés portent le fardeau des infections et des décès dus au COVID-19.

Aujourd’hui, alors que la planète continue de brûler et que de nombreuses personnes dans le monde attendent des vaccins, nous assistons à l’accumulation et au gaspillage de ressources. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui a amassé près de 70 milliards de dollars depuis le début de la pandémie, a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a célébré une course à l’espace privé.

Enseigner aux enfants une meilleure budgétisation ne résoudra pas les inégalités. S’attaquer à la littératie financière des politiciens et des décideurs clés qui élaborent des politiques qui permettent aux PDG comme Bezos d’éviter l’impôt fédéral sur le revenu ou de permettre aux riches Canadiens de dépenser des fonds dans des paradis fiscaux offshore pourrait bien.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

