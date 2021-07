Vous voulez créer une nouvelle génération d’enfants qui sont des exécuteurs testamentaires originaux : Aanand Srinivas, StayQrious

StayQrious, une startup ed-tech, prétend être le nouveau système d’exploitation indien pour l’éducation

Notre système éducatif actuel inspiré de la « chaîne de production » ne fonctionnera plus. Nous entrons dans une ère où nos enfants doivent être formés pour devenir des apprenants permanents et des penseurs originaux. Cela signifie qu’en plus de la simple connaissance du sujet, il est important d’aider les enfants à développer des compétences essentielles, des mentalités, des attitudes et, surtout, de leur enseigner «l’art d’apprendre n’importe quoi». C’est quelque chose que la plupart de nos écoles aujourd’hui n’enseignent ni ne mesurent, déclare Aanand Srinivas, fondateur et PDG de StayQrious.

StayQrious, une startup ed-tech, prétend être le nouveau système d’exploitation indien pour l’éducation qui aide les enfants à acquérir des compétences et des attitudes importantes que les écoles n’enseignent pas et que les examens ne testent jamais. Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha de FE Online, M. Srinivas partage son point de vue sur le système éducatif actuel de l’Inde et parle des rôles que des plateformes telles que StayQrious peuvent jouer dans l’environnement actuel. Extraits :

Quelles lacunes voyez-vous dans le système éducatif actuel? Comment StayQrious propose-t-il une alternative ? Qu’est-ce que StayQrious ?

Une grande partie de ce que nos enfants apprennent à l’école aujourd’hui ne sera pas pertinent pour les emplois du 21e siècle. Comme le décrit le célèbre historien et philosophe Yuval Noah Hahari, ils seront des « nomades d’apprentissage ». Il dit que nous utilisons actuellement un système d’éducation inspiré d’une « chaîne de production » du XIXe siècle pour bourrer nos enfants d’un camion plein de faits dans l’espoir qu’ils puissent obtenir un emploi qu’ils pourront garder pour le reste de leur vie. Cela ne fonctionnera plus. Nous entrons en effet dans une ère où ils doivent être formés pour devenir des apprenants permanents et des penseurs originaux. Cela signifie qu’en plus de la simple connaissance du sujet, il est important d’aider les enfants à développer des compétences essentielles, des mentalités, des attitudes et, surtout, de leur enseigner «l’art d’apprendre n’importe quoi». C’est quelque chose que la plupart de nos écoles aujourd’hui n’enseignent ni ne mesurent.

StayQrious vise à transformer le modèle d’éducation existant en utilisant les connaissances de l’apprentissage des sciences et de l’économie comportementale en des espaces d’apprentissage 10 fois plus efficaces et engageants pour les étudiants. Ceci est très différent de la structure actuelle et donc du terme « système d’exploitation ». Les matières que nous enseignons (sciences et codage) sont tissées de compétences et d’états d’esprit essentiels car ces derniers ne peuvent être enseignés ou pratiqués de manière isolée. Nous voulons créer une nouvelle génération d’enfants qui soient des exécuteurs testamentaires originaux et pas seulement des exécuteurs testamentaires obéissants.

Des plateformes telles que StayQrious sont disponibles après les heures de classe. Pensez-vous qu’une telle formation professionnelle devrait faire partie de ces heures afin qu’un enfant ne soit pas surchargé ? Travaillez-vous avec les écoles ?

Bien que ce soit l’idéal, il existe aujourd’hui de nombreux obstacles pour y parvenir et nous ne devrions pas laisser cela empêcher les enfants d’accéder à des connaissances et des compétences importantes. De plus, l’idée que l’apprentissage ou les cours seront un fardeau supplémentaire pour les enfants met en évidence un inconvénient majeur de notre système éducatif. Nous devons rendre l’apprentissage amusant grâce à des méthodologies immersives et engageantes. Les méthodes d’enseignement traditionnelles tuent la spontanéité qui rend le processus autoritaire pour les étudiants. J’ai l’impression que les enfants ne se sentiront surchargés que si nous ne les engageons pas. Les enfants montrent plus d’intérêt pour l’apprentissage lorsqu’ils apprennent dans un environnement conçu sur la base des sciences de l’apprentissage.

Quel regard portez-vous sur la nouvelle politique éducative ? Comment voyez-vous votre plateforme jouer un rôle dans la promotion de l’éducation numérique dans le pays ?

Je suis heureux que l’Inde fasse des pas dans la bonne direction avec l’approche holistique et intégrée du NEP pour l’éducation. En fait, j’apprécie particulièrement leur proposition de réduire le contenu du programme d’études à l’essentiel et de faire du codage un mandat à partir de la classe 6. En parlant du premier, la plupart des écoles enseignent des matières telles qu’une liste de portions à « couvrir » et les étudiants n’ont pas assez de temps pour vraiment maîtriser les quelques concepts fondamentaux. Les étudiants devraient passer un temps excessif sur les concepts de base et les maîtriser, plutôt qu’un temps égal sur toutes les parties.

En ce qui concerne le codage, il est crucial que les jeunes enfants comprennent le monde technologique qui les entoure et deviennent des maîtres en matière de codage afin qu’ils puissent s’épanouir dans le nouveau monde technologique de demain. Ces réformes proposées prendront du temps à être mises en œuvre en raison de l’immensité de notre pays, de la nature des changements et d’une adoption naturellement plus lente en ce qui concerne une configuration physique. Il est plus facile d’intégrer ces réformes et d’atteindre les étudiants afin que ceux qui étudient aujourd’hui ne passent pas à côté d’une éducation de qualité que le pays promet aux enfants de demain. C’est ce que nous avons fait chez StayQrious. Nos cours de codage et de sciences sont conçus avec cette vision, pour aider les enfants à rester concentrés sur les concepts de base et à se développer non seulement sur le plan académique, mais de manière holistique.

Il y a tellement de plateformes ed-tech. Certains font aussi de grandes réclamations. Qu’est-ce qui rend StayQrious différent ? Que doivent rechercher les parents lorsqu’ils choisissent une plate-forme ed-tech pour leurs enfants ?

Oui, il existe de nombreuses plates-formes Edtech qui répondent à différents besoins avec des solutions technologiques uniques. Cependant, les principaux problèmes existent toujours, que ce soit dans une configuration hors ligne ou en ligne. Les enfants continuent d’accumuler des lacunes d’apprentissage qui les affectent dans leurs classes supérieures. De plus, l’environnement d’apprentissage continue d’être désagréable, entraînant une baisse des niveaux d’intérêt à mesure que les enfants passent d’une année à l’autre. Bien qu’il existe de nombreuses solutions, personne ne les a encore résolues.

La façon de résoudre ces problèmes est de créer un cadre basé sur la maîtrise qui détecte les lacunes d’apprentissage dès le début et en fournissant des commentaires et un soutien aux bonnes étapes. Deuxièmement, nous devons enseigner aux enfants des techniques d’apprentissage fondées sur des données probantes afin qu’ils soient capables d’apprendre par eux-mêmes. Troisièmement et surtout, créez un environnement d’apprentissage agréable et sans jugement. StayQrious est la première école basée sur la maîtrise qui fait cela.

Comment évaluez-vous l’efficacité de votre plateforme ? Quelles sont les métriques ? Comment profitent-ils aux enfants dans le système scolaire actuel?

Contrairement aux cours généraux qui semblent enseigner beaucoup et tester quelques choses, notre programme est très axé sur la maîtrise des objectifs d’apprentissage de base. Nous utilisons des principes de conception à rebours pour créer notre programme. Cela signifie que nous pensons d’abord aux objectifs d’apprentissage que nous voulons qu’un étudiant maîtrise, puis nous planifions une évaluation pour vérifier si un étudiant a réellement maîtrisé l’objectif, puis nous concevons l’expérience d’apprentissage et le matériel de pratique. Ce processus garantit que nous enseignons toujours le noyau et mesurons la maîtrise de manière appropriée.

Nous mesurons la maîtrise des étudiants à plusieurs niveaux de la taxonomie de Bloom. Cela garantit que nos étudiants non seulement se souviennent des choses, mais qu’ils les comprennent et peuvent être créatifs avec. Nous le faisons à travers des quiz, des soutenances, des projets, des activités spéciales et plus encore.

Vous avez levé 2 millions de dollars en financement de démarrage l’année dernière. Comment le financement a-t-il été utilisé ? Envisagez-vous de lever plus de fonds ? Si oui, comment comptez-vous l’utiliser ?

Les fonds sont principalement utilisés pour améliorer notre produit, embaucher et former des entraîneurs, créer des outils d’aide aux entraîneurs et un programme d’études.

