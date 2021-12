Vous voulez des actions avec une exposition NFT ? Cet ETF vous a couvert

Defiance ETFs, basé à New York, lance un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur les jetons non fongibles (NFT), selon un communiqué de presse envoyé à CoinDesk.

Le fonds suivra la performance d’un indice, baptisé BITA NFT et Blockchain Select Index, composé d’actions NFT, blockchain et crypto, y compris les marchés NFT et les émetteurs tels que Coinbase et Playboy. L’indice sera rééquilibré sur une base trimestrielle, Defiance a déclaré. Les ETF crypto-indexés ont considérablement augmenté au cours de la dernière année ; le premier fonds à terme bitcoin américain a été coté à la bourse de New York en octobre.Defiance est un sponsor d’ETF et un conseiller en investissement axé sur l’investissement thématique, selon son site Web. Silvergate, la banque crypto-friendly qui dessert un certain nombre d’entreprises dans l’industrie, est le premier titre de l’ETF avec une pondération de 6,74 %, suivi de Playboy, Cloudflare et d’une poignée de sociétés de minage de crypto.

