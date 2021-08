Vous voulez devenir un spécialiste du marketing axé sur les revenus ? Mesurez ces 5 métriques marketing !

Les spécialistes du marketing B2B sont obsédés par la mesure des métriques.

Je comprends parce que je suis à ta place. Nous voulons suivre nos progrès, optimiser nos campagnes et montrer que nos programmes marketing fonctionnent.

Mais cette quête de métriques peut également conduire à se concentrer sur les mauvaises.

Par exemple, mesurer les métriques de vanité peut vous faire vous sentir bien, mais ils ne vous aident pas à savoir quoi faire ensuite.

Pour répondre à votre question, les mesures de vanité incluent le contenu social, les abonnés sociaux, le nombre total de visiteurs du site Web (sans référence aux sources de trafic ou à la pertinence), et la liste est longue.

L’ego est une chose difficile à nourrir.

Alors, quelles sont les métriques dont vous avez besoin pour vivre ?

Tout se résume à être un spécialiste du marketing axé sur les revenus.

C’est ainsi que vous prouvez la valeur de votre équipe marketing pour votre entreprise – en montrant comment le marketing contribue à la rentabilité.

Et je sais que de nombreux directeurs marketing ont du mal à trouver les bonnes mesures qui leur permettront de gagner en crédibilité, en particulier lorsque 80% des PDG ne font pas confiance aux efforts de leurs équipes marketing.

L’optimisation des mesures liées aux revenus vous aidera à vous éloigner du manuel de génération de leads obsolète et à vous adapter à la façon dont les gens créent des relations significatives et achètent finalement des produits/services B2B aujourd’hui.

Mesurez les métriques qui comptent vraiment

En vous concentrant sur la génération de la demande et le marketing de la marque (plutôt que sur la génération de leads), vous améliorerez les cinq métriques liées aux revenus que vous devez mesurer.

Alors, plongeons-y maintenant.

1. Revenus de source directe

Revenus générés à la suite d’activités marketing (dans ce contexte, les revenus influencés par le marketing devraient être votre métrique secondaire).

Dans vos rapports d’attribution, vous pouvez analyser la source de revenus et identifier les opportunités de marketing entrant qui se sont converties en clients payants (et les comparer au revenu total généré).

2. Pipeline qualifié généré / SQO (Sales Qualified Opportunities)

Votre pipeline marketing fait référence aux opportunités qualifiées avec une probabilité supérieure à 20% de devenir des clients.

Semblable aux revenus de source directe, vous pouvez voir le nombre de SQL de source marketing qui ont été convertis en pipeline qualifié et calculer le taux de conversion de SQL en SQO.

3. Taux de réussite des ventes

Ce taux correspond au pourcentage d’opportunités qui ont été clôturées et sont devenues des clients, divisé par le nombre total d’opportunités dans votre pipeline.

4. Durée du cycle de vente

Le temps qu’il faut aux prospects pour parcourir le pipeline des ventes jusqu’à ce qu’ils deviennent des clients.

Vous connaîtrez un cycle de vente plus court si vos efforts de marketing sont orientés dans la bonne direction.

5. CAC (Coût d’Acquisition Client)

Votre CAC correspond au total des coûts de vente et de marketing nécessaires pour acquérir un nouveau client sur une période donnée.

Pour le calculer, vous devez déterminer votre cycle marketing/vente moyen.

Changez votre mentalité marketing

L’optimisation des mesures qui comptent fera de vous un meilleur marketeur.

Voici pourquoi.

La plupart des entreprises B2B n’ont pas la patience de faire le marketing réel et obligent les spécialistes du marketing à atteindre les quotas de prospects/MQL.

Ils se concentrent donc sur la collecte d’autant de prospects que possible, ce qui entraîne des prospects de faible qualité avec une intention d’achat faible ou nulle. Le fait est que les spécialistes du marketing peuvent facilement manipuler ces chiffres car leur entreprise fixe un nombre plus élevé de barres de prospects.

Mais ces pistes ne génèrent pas de résultats commerciaux.

En termes simples, la génération de leads privilégie la quantité à la qualité et a un impact négatif sur vos mesures liées aux revenus.

Au lieu de cela, vous voulez construire votre marque (votre réputation), établir la confiance et créer une demande en éduquant votre public à grande échelle sur le problème que vous résolvez, le produit/la solution que vous proposez et votre récit stratégique, afin qu’ils vous considèrent quand le moment est venu.

Avec cet état d’esprit centré sur l’acheteur, les prospects de qualité seront un résultat naturel et non un objectif final, et vos mesures liées aux revenus brilleront.

Ne laissez pas les rapports d’attribution vous tromper

Lorsque vous créez une demande dans les canaux de notoriété, de nombreux points de contact avec vos audiences qui conduisent à des achats B2B ne peuvent pas être mesurés : social organique, podcasts, événements en ligne, communauté, bouche à oreille, relations publiques gagnées, vidéos Youtube, etc.

À leur tour, ces efforts augmenteront le trafic direct (une source de trafic qui est négligée en tant que gain marketing) et le trafic organique (en particulier les termes de recherche de marque), et attireront de nouveaux clients.

Oui, vos rapports d’attribution n’afficheront PAS ces efforts dans les canaux de notoriété en tant que sources de revenus, mais ils apparaîtront en tant que revenus provenant de canaux directs ou organiques.

Mais en tant que spécialistes du marketing, nous devons faire les choses les plus efficaces, en gardant à l’esprit la causalité même si nous ne pouvons pas montrer la corrélation directe.

Le moment est venu…

… pour changer votre état d’esprit marketing et entrer dans le jeu de la génération de la demande et du marketing de marque pour générer de vrais résultats commerciaux.

Si vous ne comptez que sur la génération de leads, vous avez déjà perdu la bataille face aux entreprises qui adaptent leur marketing à la façon dont les acheteurs achètent des produits/services B2B.

Lorsque vos efforts de marketing sont axés sur la génération de la demande et le marketing de la marque, plutôt que sur la génération de prospects, vous constaterez une contribution plus élevée aux revenus, une augmentation des SQO et des taux de réussite des ventes, des cycles de vente plus courts et un CAC plus faible.

Et pensez à ceci : tant que vous atteignez vos chiffres, vous gagnerez en confiance et en crédibilité et serez en mesure de faire plus de marketing de marque.

La vie est trop courte pour faire du marketing qui n’a pas d’impact sur les revenus.

Auteur : Alon Even

Alon Even est vice-président du marketing chez Appsee, une plate-forme d'analyse visuelle mobile avancée. Ses domaines d'expertise sont le marketing en ligne, l'analyse mobile et l'expérience utilisateur mobile. Avant de rejoindre Appsee, il a occupé divers postes de marketing et de développement commercial, aidant les startups à se développer. Vous pouvez vous connecter avec Alon sur LinkedIn et sur Twitter…