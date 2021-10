Vous voulez du café fraîchement moulu tous les jours ? Cette cafetière avec moulin est une bonne affaire, elle ne coûte que 51 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Compatible avec du café moulu ou des grains de café, cette cafetière préparera chaque jour votre meilleur café et le gardera au chaud.

Si vous n’aimez pas les machines à café à capsules, bien que vous puissiez les utiliser avec des capsules réutilisables parce que vous préférez goûter un café spécifique que vous pouvez obtenir en grains, ou peut-être parce que vous aimez le café avec un grain plus épais que la normale qui est vendu , vous allez avoir besoin de cette cafetière.

La cafetière TM Electron TMPCF020R est la solution ultime pour avoir du café frais tous les jours et aussi avec votre café fraîchement moulu. Il est également très bon marché, il ne coûte que 51 euros.

La grande différence entre cette cafetière et les modèles haut de gamme est sa taille. Il s’agit d’une mini cafetière avec une verseuse pour environ 4 tasses de café.

De cette façon, vous avez café frais pour une ou deux personnes tous les jours et vous ne laissez pas le café reposer plus longtemps que d’habitude.

Ont une puissance de 600W, un système de goutte à goutte et 3 modes de fonctionnement: avec deux tailles de grains moulus ou à utiliser directement avec du café moulu que vous pouvez mettre dans sa cuve.

Le modèle de cafetière pour les amateurs de café, parfait pour les cuisines modestes ou même à mettre dans des bureaux où certains grains de café sont appréciés.

Vous pouvez le trouver sur Amazon en rouge pour seulement 51 euros, avec une remise de 33 euros déjà appliquée. Vous pouvez également acheter une version graphite pour 59,99 euros.

