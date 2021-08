Vous voulez engloutir du Chardonnay pendant que vous possédez les Libs ? Ce nouveau vin d’une entreprise GOP est pour vous ⋆ 10z viral

Que recherchez-vous lorsque vous sélectionnez un vin ? Y a-t-il un domaine que vous avez trouvé agréable de manière fiable ? Recevez-vous des recommandations d’amis ou consultez-vous le score de Wine Spectator ? Avez-vous un cépage préféré ? Ou peut-être êtes-vous comme celle de Paul Giamatti le personnage de Miles Raymond dans le film Sideways de 2004 et vous ne buvez simplement pas de putain de merlot ?

Ou, peut-être, vous avez juste besoin de quelqu’un pour mettre de la purée de raisin dans une bouteille, tant que le vigneron a la bonne politique ?

Eh bien, si c’est votre priorité, We the People Wines est là pour vous.

La société se décrit comme “une marque américaine dédiée aux valeurs conservatrices” avec du vin “fait pour les Américains par des Américains”, et ils ont créé une publicité sur ces thèmes qui a beaucoup attiré l’attention sur Twitter vendredi.

La publicité vidéo de moins de deux minutes défile à travers un défilé d’images patriotiques et conservatrices comme un discours de l’ancien président Ronald Reagan fournit la narration. Mais ce ne sont pas que des feux d’artifice et des vues inspirantes sur la Statue de la Liberté ; la bande-son est sombre et menaçante, et les clips vidéo incluent des émeutiers brisant des vitrines de magasins, des féministes acclamant l’avortement et d’autres thèmes de bataille de guerre culturelle qui semblent avoir été arrachés à certains des anciens présidents celui de Donald Trump Annonces de la campagne 2020.

Il n’y a absolument aucun contenu lié au vin jusqu’aux dix dernières secondes de l’annonce, lorsque deux bouteilles de We the People Wine (un Chardonnay et un Cabernet Sauvignon) apparaissent lentement, puis se fondent dans le slogan « American Wine, Valeurs américaines.

L’annonce ne mentionne jamais si le vin est bon, et le site Web de l’entreprise non plus. Votre sympathique éditeur de quartier Mediaite a un dédain pour le chardonnay qui rivalise avec la haine de Miles Raymond pour le merlot, mais apprécie un bon cab. Pourtant, sans aucune information à part un prix d’achat de près de 30 $ et les raisins identifiés comme poussant quelque part en Californie, ce n’est pas très rassurant.

Ils ne précisent pas non plus quelles grandes causes conservatrices américaines exactes soutiennent leurs ventes de vin, un manque de transparence qui n’est généralement pas un bon signe pour les efforts caritatifs. L’appel de Mediaite à la ligne de contact de l’entreprise est allé directement sur la messagerie vocale.

Sans surprise, un certain segment de la population de Twitter a adoré la vidéo, vantant joyeusement la qualité… de la publicité, pas le vin. Newsmax Rob Schmitt était un exemple typique, exhortant ses abonnés à regarder l’annonce “40 fois” et “puis acheter un étui”.

Regardez-le 40 fois puis achetez un étui https://t.co/gMofMJi0n5 – Rob Schmitt (@SchmittNYC) 6 août 2021

Je sais dans quoi je bois… *regarde la montre*… environ 7 heures probablement pic.twitter.com/6RXCzSaqDG – Geoffrey Ingersoll (@GPINGersoll) 6 août 2021

Ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont obligés de la répéter. Le président Reagan était en avance sur son temps… 🇺🇸🔥 https://t.co/1O7OdP5hJb – Phil J. Petrina (@Phil_Petrina) 6 août 2021

Pas un grand fan de vin, mais je vais m’en commander juste à cause du message.👍🏻 https://t.co/KFXuJo5Fa3 – Dave (@CornetteDave) 6 août 2021

.@WeThePeopleWine pourrait avoir un avenir en tant que société de publicité numérique. https://t.co/DS16SMvwJF – Bradley Devlin (@bradleydevlin) 6 août 2021

Je ne suis pas un gars du vin, mais cette annonce est assez cool pour que je reçoive le vin juste pour soutenir cette annonce… https://t.co/U891vEEAWi – Rohn W. Bishop (@RohnWBishop) 6 août 2021

Cette publicité était tellement bonne que je viens de m’acheter quelques bouteilles de vin ! – Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) 5 août 2021

Mais bon, peut-être que nous sommes injustement cyniques. C’est peut-être un bon vin. Ou peut-être que c’est juste un putain de merlot.

Regardez ci-dessus, via Twitter.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com